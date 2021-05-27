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尷尬！澳洲維多利亞再封城 官方以台灣引以為戒

印度變種病毒是澳洲這波疫情肇始者

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 20:26
墨爾本街頭（圖／美聯社）

墨爾本街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲墨爾本疫情再起，維多利亞州27日宣布，當地時間23時59分起開始封城，但在官方新聞稿中，竟特別點名台灣防疫不力，顯見國內這波新冠肺炎猛攻，已使台灣一年來的美譽蒙塵。

維多利亞州在新聞稿中指出，已見各國在變種病毒的襲擊下，連連敗陣。像台灣這樣的地方，在短短數周內，確診數從極低數字迅速爆增，目前仍苦苦奮戰，設法控制疫情。

根據該州政府，傳染力極兇惡的印度突變病毒B.1.617.1，可於24小時內迅速傳播。為此官方不得不再祭出封城令，從5月27日半夜至6月3日，所有人只能在五種情況下出門，包括採買食糧與民生必需品、工作、照護需求、運動（不得超過2小時，一人同行）與接種疫苗。

運動與購物都只限於住家方圓5公里內，若範圍內無傷家，才可越界至其他商店。每天每戶只能一人出外採買，踏出門口就得配戴口罩。此外，除了造訪親密對象，不得有任何集會情事。除幼兒園維持開放，學校皆關閉。餐廳只能外帶，健身房、理髮廳、社區中心與娛樂場所都不得開門。

維多利亞州也強調，COVID-19病毒持續變異，唯有疫苗才是解方。根據美聯社，目前維多利亞2,600萬人口中，僅390萬人完成接種。本波疫情是始於一名來自印度的旅客，在南澳洲飯店隔離時染疫，而後將病毒帶到墨爾本。

台灣確診數由5月10日的1,199例，激增至5月27日的6,761例，不到三週，就增加逾5,000例。

延伸閱讀：
【新冠肺炎大哉問】忝為全球製造重鎮　亞洲為何苦無疫苗？
澳洲
維多利亞
新冠肺炎
COVID
COVID-19
印度
變種病毒
B.1.617.1
墨爾本

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