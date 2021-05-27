歐盟美國對話會議挺台灣國際參與 我外交部：歐美取得高度共識

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）當地時間26日，首次歐盟-美國就中國議題對話會議在布魯塞爾揭幕，會議就台灣參與國際組織、新疆人權、香港民主以及資訊戰與南海情勢深入討論。外交部表示，歐美決策高層在支持台灣參與國際議題上已取得高度共識。

會議結束後，歐盟對外事務部秘書長沙里諾（Stefano Sannino）及美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）發布聯合新聞稿，表明雙方討論台灣參與國際，如世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）之重要性。此外也提及6月15日歐盟與美國將舉行峰會振興跨大西洋夥伴關係。

外交部發言人歐江安表示，對美國及歐盟等理念相近國家與夥伴，再度以實際行動力挺台灣參與國際組織，表示高度歡迎與誠摯感謝。

此外，該聯合新聞稿重申歐盟和美國與中國的關係是多方面的，包括合作、競爭和系統性競爭的要素。同時也關切西藏與新疆的正在上演的人權侵害行為，香港自治及民主進程遭侵蝕，經濟脅迫、假訊息操作，以及包括南海情勢在內的區域安全等議題。

外交部表示，這是繼5月5日G7外長偕同歐盟外交暨安全政策高級代表薄睿和（Josep Borrell）發表聯合公報，首度共同支持台灣有意義參與世界衛生組織相關機制及世界衛生大會後，再度聯手力挺台灣參與國際組織。

外交部也指出，第74屆世界衛生大會目前仍在線上召開，且連續5年拒絕邀請台灣出席WHA。美國與歐盟此刻聯合重申力挺台灣有意義參與世界衛生組織及世界衛生大會，「代表橫跨大西洋兩岸的歐美決策高層在支持台灣參與國際議題上已取得高度共識」，具有重要意義。

外交部重申，台灣與歐盟及美國共享自由、民主、人權、法治及尊重國際法等價值，台灣將持續與美國及歐盟等理念相近國家與夥伴深化合作，共同維護全人類的健康福祉及以規則為基礎的國際秩序。