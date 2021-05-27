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中華電信6月1日獨家開賣華碩Zenfone 8 256G

By 台灣英文新聞
2021/05/27 16:48
中華電信6月1日獨家開賣華碩Zenfone 8 256G

中華電信今(27)日宣布深受市場喜愛的的華碩Zenfone 8將於110年6月1日於中華電信全台服務據點及網路門市正式開賣。中華電信獨家銷售華碩Zenfone 8 256G，搭配精采5G購機方案月繳1,399元(30個月租期)，行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價只要1,990元即可輕鬆入手5G旗艦新機，6月30日前申辦再享購物金最高1,500元。防疫期間免出門，中華電信貼心提供網路門市申辦購機，手機免費宅配到府服務，輕鬆擁有Zenfone 8新機魅力，立即申辦趁現在！

此外，Zenfone迷只要於上述期間至中華電信購買Zenfone 新機，並於華碩官網完成登錄，獨家再加碼抽100組Honeywell 控敏空氣清淨機(價值$4,990)。全新Zenfone 8，5.9吋輕巧機身，可單手輕鬆操控，包括消光黑、簡約銀及輕巧白三款時尚外型，搭配120Hz AMOLED全螢幕，4,000 mAh超大電量，強大效能一手掌握。

申辦ZenFone 8搭配精采5G購機方案，亦可同享中華電信5G客戶專屬的Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容免費看的優惠。中華電信以最多元的優惠方案與應用服務，搭配4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋，備受肯定的優質行動網路，與全民齊心協力渡過居家防疫，盡享行動娛樂的每一刻。

更新時間 : 2021-05-27 17:44 GMT+08:00

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