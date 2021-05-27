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台灣北市5/27獲2.2萬劑疫苗•專責病房醫護優先施打　萬華區公所2替代役男快篩陽性•辦公大樓與替代役中心宿舍大清消

▲柯文哲市長27日表示，今凌晨收到2萬2000劑疫苗，其中1萬1000劑供給專責醫院，專責病房的醫護先打，其餘疫苗由衛生局造冊管理，分批施打。▲副市長黃珊珊指出, 目前兩名替代役男是快篩陽性, 但因年輕人偽陽性機率高, 因此還在等待PCR結果, 同時密切監控中 。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 17:27
台灣北市5/27獲2.2萬劑疫苗•專責病房醫護優先施打　萬華區公所2替代役男快篩陽性•辦公大樓與替代役中心宿舍大清消

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市長柯文哲5/27下午在例行記者會上表示，中央分配的2萬2000劑疫苗凌晨已到，其中1萬1000劑配送到各專責醫院施打，因數量不足供給全院，已指示專責病房、直接照護到染疫者的醫護先打(分配方表如上圖) 。

台灣北市5/27獲2.2萬劑疫苗•專責病房醫護優先施打　萬華區公所2替代役男快篩陽性•辦公大樓與替代役中心宿舍大清消

台灣北市5/27獲2.2萬劑疫苗•專責病房醫護優先施打　萬華區公所2替代役男快篩陽性•辦公大樓與替代役中心宿舍大清消

台灣北市5/27獲2.2萬劑疫苗•專責病房醫護優先施打　萬華區公所2替代役男快篩陽性•辦公大樓與替代役中心宿舍大清消

20210527_臺北市防疫因應記者會 直播超連結

台北市政府下午召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，柯文哲表示，今凌晨收到2萬2000劑疫苗，其中1萬1000劑供給專責醫院，專責病房的醫護先打，「直接照護的那一圈先打完再說」，其餘疫苗由衛生局造冊管理，分批施打。

副市長黃珊珊下午在記者會上說明, 兩名快篩陽性的替代役男, 主要是在萬華區公所工作, 昨(5/26)接獲消息後已經讓所有接觸者與匡列者, 住到防疫旅館去, 並完成整棟大樓的清消。

替代役中心因為是他們的住處, 比較讓人擔心, 目前也已完成匡列清消與監控。由於目前兩人是快篩陽性, 但因年輕人偽陽性機率高, 因此還在等待PCR結果, 同時密切監控中 。

關於此案中央社稍早報導, 台北市替代役中心3名役男、1名職員武漢肺炎快篩陽性。市府都市更新處今天表示，接獲替代役中心通知，1名役男快篩陽性，上午針對大樓清消、居家辦公及要求曾接觸17人快篩。

台北市政府兵役局指出，替代役中心3名役男、1名職員武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）快篩陽性，目前需等核酸檢測（PCR）結果才能確定，替代役中心已清潔消毒、啟動分流。

台北市都市更新處今發布新聞稿表示，1名替代役男因居住替代役中心，鄰近寢室有人員快篩陽性，此名役男被通知檢測，檢測前無症狀。

更新處指出，5月26日晚間10時接獲替代役中心通知，此名役男快篩陽性，將等PCR檢測結果，此名役男已送至防疫旅館隔離。

更新處表示，針對匡列接觸者依防疫規定送快篩外，今天上午已完成全樓層清消，包含辦公室空間、茶水間、廁所及樓梯間，此名役男曾待過辦公場域靜置一天，區域範圍內的同仁全數居家自主管理。

更新處副處長陳建華說，目前有2名替代役男在更新處服務，昨接獲通知，其中1名替代役男快篩陽性，此名役男平時協助辦公室同仁，因此匡列優先接觸者17人要求快篩。

陳建華表示，都更處共123名員工，疫情升為3級警戒前，已要求半數同仁居家辦公，目前大樓辦公室已完成清消，會持續安排居家辦公，維護機關運作，針對替代役快篩陽性，均配合市府防疫政策，遵守通報規定。

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