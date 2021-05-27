一起線上kitulu學習！新北原住民族語教師唱跳說 精彩教學

賽夏族風英輝老師設計族語猜字遊戲，讓上課變得很熱鬧。（照片來源：新北市政府教育局提供） 賽夏族風英輝老師設計族語猜字遊戲，讓上課變得很熱鬧。（照片來源：新北市政府教育局提供）

因應疫情嚴峻全國學校全面停課之際， 學校規劃各種教學模式讓學生學習更多元。 新北市原住民族語老師早已準備好了， 族語教師們透過錄製豐富的教學影片及製作PPT教學簡報等教材， 用線上遠距方式教學，讓學生族語學習也能「停課不停學」。

教育局長張明文表示，新北市為因應族語師資不足狀況，自108學 年度起已自辦族語線上遠距教學並積極參與原民會族語直播共學， 並逐年增加開班數，109學年度共有42校參加，因此， 已有族語教師及部分學校具備遠距教學經驗。 這次因應防疫停課不停學，各族語教師也卯足全力， 透過自身遠距教學的經驗，更利用教學群組分享操作方式與心得， 讓新北市族語老師的優勢嶄露無遺。

擅長歌舞的阿美族劉秀霞老師表示，「學生輪流接唱族語歌謠， 一邊唱一邊跳，連家長都一起入鏡唱歌喔!」 賽夏族的風英輝老師也表示：「我設計的猜字搶答遊戲， 讓上課很熱鬧喔!」最會刺繡的阿美族劉金花老師說:「 剛好可以穿上家裡的傳統服飾，我和孩子辦理一場原住民服裝走秀! 」族語老師們發揮專長，透過Line、Google meet、Classroom等線上模式，用唱的、用跳的、 說故事、競賽搶答及連結網路等多元的方式， 讓在家學族語更加精彩。

裕民國小三年級賽夏族的雙胞胎姊妹霈雯和霈恩蹦蹦跳跳地表示，「 怎麼那麼快就下課了，下次什麼時候還要再上族語課?」 而柑園國中八年級的阿美族黃芯茹同學手放下巴認真地說:「 我其實還是喜歡實體課程可以跟老師面對面的學習， 但透過螢幕的線上教學，更能專注學習族語，也不錯啦!」

教育局表示，為強化遠距教學效益，於109學年度第2學期增置族 語線上遠距教學即時錄影功能，目前亦邀請6位老師示範並精選各單 元教學影片系統化呈現課程內容，並放置遠距直播網站及YouTu be公開網站，提供族語老師課後之教學檢討及學生複習使用。 新北市將持續協助族語老師遠距教學專業，讓線上遠距教學更容易， 學生學習更有趣、更愛學母語。

圖片來源：新北市政府教育局提供