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一起線上kitulu學習！新北原住民族語教師唱跳說 精彩教學

By 台灣英文新聞
2021/05/27 16:41
賽夏族風英輝老師設計族語猜字遊戲，讓上課變得很熱鬧。（照片來源：新北市政府教育局提供）

賽夏族風英輝老師設計族語猜字遊戲，讓上課變得很熱鬧。（照片來源：新北市政府教育局提供）

因應疫情嚴峻全國學校全面停課之際，學校規劃各種教學模式讓學生學習更多元。新北市原住民族語老師早已準備好了，族語教師們透過錄製豐富的教學影片及製作PPT教學簡報等教材，用線上遠距方式教學，讓學生族語學習也能「停課不停學」。

教育局長張明文表示，新北市為因應族語師資不足狀況，自108學年度起已自辦族語線上遠距教學並積極參與原民會族語直播共學，並逐年增加開班數，109學年度共有42校參加，因此，已有族語教師及部分學校具備遠距教學經驗。這次因應防疫停課不停學，各族語教師也卯足全力，透過自身遠距教學的經驗，更利用教學群組分享操作方式與心得，讓新北市族語老師的優勢嶄露無遺。

擅長歌舞的阿美族劉秀霞老師表示，「學生輪流接唱族語歌謠，一邊唱一邊跳，連家長都一起入鏡唱歌喔!」賽夏族的風英輝老師也表示：「我設計的猜字搶答遊戲，讓上課很熱鬧喔!」最會刺繡的阿美族劉金花老師說:「剛好可以穿上家裡的傳統服飾，我和孩子辦理一場原住民服裝走秀!」族語老師們發揮專長，透過Line、Google meet、Classroom等線上模式，用唱的、用跳的、說故事、競賽搶答及連結網路等多元的方式，讓在家學族語更加精彩。

裕民國小三年級賽夏族的雙胞胎姊妹霈雯和霈恩蹦蹦跳跳地表示，「怎麼那麼快就下課了，下次什麼時候還要再上族語課?」而柑園國中八年級的阿美族黃芯茹同學手放下巴認真地說:「我其實還是喜歡實體課程可以跟老師面對面的學習，但透過螢幕的線上教學，更能專注學習族語，也不錯啦!」

教育局表示，為強化遠距教學效益，於109學年度第2學期增置族語線上遠距教學即時錄影功能，目前亦邀請6位老師示範並精選各單元教學影片系統化呈現課程內容，並放置遠距直播網站及YouTube公開網站，提供族語老師課後之教學檢討及學生複習使用。新北市將持續協助族語老師遠距教學專業，讓線上遠距教學更容易，學生學習更有趣、更愛學母語。

一起線上kitulu學習！新北原住民族語教師唱跳說 精彩教學

圖片來源：新北市政府教育局提供

更新時間 : 2021-05-27 17:43 GMT+08:00

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