行政院推紓困4.0！導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元

國家發展委員會27日在行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。 國家發展委員會27日在行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組 綜合整理報導）行政院今（27）日拍板紓困4.0原則，將加快對弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛等紓困補貼，也將立即加強、寬列業者營運資金及薪資補貼，並加碼對產業紓困貸款。

因應國際疫情仍然嚴峻及近期國內疫情變化，行政院已通過衛生福利部擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條、第19條修正草案，將紓困特別條例適用時間延長一年，特別預算經費上限修正為6,300億元，草案有望在31日的立法院會三讀通過；行政院則預計在6月3日行政院會討論通過特別預算案。

行政院院會今日由國家發展委員會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」 ，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。

國發會指出，紓困4.0有三原則：

加快對個人紓困協助，包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼。 加強對產業支持措施，聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。 原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度，並透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

紓困4.0針對個人紓困部分，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金、農漁民生活補助、自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，以及遊覽車、計程車司機、導遊、領隊等補貼。

行政院提供。

這次紓困也對5類業者提供營運資金及薪資補貼，包含將提供服務業包含商業服務業及會展業者紓困補貼，以及提供觀光運輸業包括旅宿業、旅行業、觀光遊樂業等紓困補貼，航空業及機場業者之相關使用費及權利金等補貼，另外也對北中高機場國際航廈商業服務設施業者提供紓困補貼。

教育業部分，運動產業、社區大學、留遊學服務業也納紓困補貼；私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照護中心則是提供停課紓困補貼；以及高中職以下學校停課影響團膳業者食材損失補償。

藝文業則是將提供藝文事業員工薪資及營運補貼，以及藝文場館租金減免或規費補貼；農漁業則有農漁經營者紓困補貼。

紓困4.0也針對5類業者提供營運資金及薪資補貼。(行政院提供)

龔明鑫表示，個人補貼部分原則將比照上次發放一次性補貼，但發放基準將會微調。

龔明鑫說明，中低收入戶加碼生活補助4500元、無相關保險者的急難紓困救助金1至3萬元、自營工作者3萬元，申領資格再由主管機關後續說明；農漁民現金紓困部分，農民1萬元、漁民1萬元，甲級漁工為3萬元，另外，導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等紓困補貼總計也為3萬元。

龔明鑫說，受影響產業補貼原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬元，並依產業別區分，但院長蘇貞昌指示從寬認定，原則上將按員工人數補貼薪資每個月2萬元。

至於紓困非預算協助部分，經濟部相關措施將持續做，包含紓困貸款、延長貸款持續做到年底。央行對中小企業貸款，去年總共額度3000億元，這次再加碼1000億元，共4000億元。

勞工紓困貸款部分，後續也規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元。