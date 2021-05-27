Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

行政院推紓困4.0！導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 17:06
國家發展委員會27日在行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。

國家發展委員會27日在行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合整理報導）行政院今（27）日拍板紓困4.0原則，將加快對弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛等紓困補貼，也將立即加強、寬列業者營運資金及薪資補貼，並加碼對產業紓困貸款。

因應國際疫情仍然嚴峻及近期國內疫情變化，行政院已通過衛生福利部擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條、第19條修正草案，將紓困特別條例適用時間延長一年，特別預算經費上限修正為6,300億元，草案有望在31日的立法院會三讀通過；行政院則預計在6月3日行政院會討論通過特別預算案。

行政院院會今日由國家發展委員會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」 ，行政院長蘇貞昌聽取後裁示准予備查。

國發會指出，紓困4.0有三原則：

  1. 加快對個人紓困協助，包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼。
  2. 加強對產業支持措施，聚焦協助受疫情警戒升至第三級而暫停營業場所及相關受影響產業，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，加強支援力道，協助產業度過低潮。
  3. 原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度，並透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

紓困4.0針對個人紓困部分，將關懷弱勢加發生活補助、民眾急難紓困救助金、農漁民生活補助、自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼，以及遊覽車、計程車司機、導遊、領隊等補貼。

行政院推紓困4.0！導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元

行政院提供。

這次紓困也對5類業者提供營運資金及薪資補貼，包含將提供服務業包含商業服務業及會展業者紓困補貼，以及提供觀光運輸業包括旅宿業、旅行業、觀光遊樂業等紓困補貼，航空業及機場業者之相關使用費及權利金等補貼，另外也對北中高機場國際航廈商業服務設施業者提供紓困補貼。

教育業部分，運動產業、社區大學、留遊學服務業也納紓困補貼；私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照護中心則是提供停課紓困補貼；以及高中職以下學校停課影響團膳業者食材損失補償。

藝文業則是將提供藝文事業員工薪資及營運補貼，以及藝文場館租金減免或規費補貼；農漁業則有農漁經營者紓困補貼。

行政院推紓困4.0！導遊計程車司機等可領3萬　企業員工薪資補貼每個月2萬元

紓困4.0也針對5類業者提供營運資金及薪資補貼。(行政院提供)

龔明鑫表示，個人補貼部分原則將比照上次發放一次性補貼，但發放基準將會微調。

龔明鑫說明，中低收入戶加碼生活補助4500元、無相關保險者的急難紓困救助金1至3萬元、自營工作者3萬元，申領資格再由主管機關後續說明；農漁民現金紓困部分，農民1萬元、漁民1萬元，甲級漁工為3萬元，另外，導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等紓困補貼總計也為3萬元。

龔明鑫說，受影響產業補貼原標準為營業受衝擊50%以上，補助薪資4成、上限2萬元，並依產業別區分，但院長蘇貞昌指示從寬認定，原則上將按員工人數補貼薪資每個月2萬元。

至於紓困非預算協助部分，經濟部相關措施將持續做，包含紓困貸款、延長貸款持續做到年底。央行對中小企業貸款，去年總共額度3000億元，這次再加碼1000億元，共4000億元。

勞工紓困貸款部分，後續也規劃繼續推動前次推出的勞工紓困貸款，每人額度最高10萬元。
紓困4.0
個人紓困
企業紓困

相關新聞

【武漢肺炎】許勝雄：台灣整體經濟行為「未提升」　政府應準備紓困4.0
【武漢肺炎】許勝雄：台灣整體經濟行為「未提升」　政府應準備紓困4.0
2020/08/20 12:17

更新時間 : 2021-05-27 17:43 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要