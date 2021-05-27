Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者

「清冠一號」已於5月18日取得衛福部緊急授權「核准製造防疫專案」藥證，依規定進行中文標示並加速生產包裝，將在國內醫療院所協助治療輕症患者。

  115
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 15:13
圖為清冠一號樣品。中央社檔案照片

圖為清冠一號樣品。中央社檔案照片

台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者

上圖為「清冠一號」相關中藥材成份展示 (中央社檔案成分) , 下圖為衛福部核准製造公文 , 紫框處為「RespireAid™ 臺灣清冠一號」濃縮顆粒之成分(來源: 順天堂官網)台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，衛福部日前緊急核發「清冠一號」臨時藥證，取得藥證的順天堂藥廠近日宣布，將捐出首批增貼中文標示的藥品，給國內13家醫療院所，協助抗疫。

衛福部國家中醫藥研究所，和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」（NRICM 101），配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年(2020年) 經三軍總醫院、長庚醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院，臨床證實有療效。

根據順天堂藥廠說法，「清冠一號」去年9月取得外銷專用藥品許可證，銷售至歐、美、澳、非洲以及東南亞等地區。

依規定，該藥品屬於科學濃縮中藥，需比照西藥新藥審核方式，通過層層臨床試驗才能在台上市販售。

因本土疫情升溫，「清冠一號」已於5月18日取得衛福部緊急授權「核准製造防疫專案」藥證，依規定進行中文標示並加速生產包裝，將在國內醫療院所協助治療輕症患者。

順天堂藥廠昨 (5/26) 發布新聞稿指出，近日已完成國內首批增貼中文標示的藥品「RespireAid™ 臺灣清冠一號」，昨天全數捐贈給有疫情需求的13家大型醫院，包括:

長庚醫院、三軍總醫院、新光醫院、北醫附醫、恩主公醫院、部立桃園醫院、部立基隆醫院、秀傳醫院、高醫附醫、彰化基督教醫院、中國附醫、中山附醫、陽明交通大學附醫等。

根據中央社，藥廠人員表示，目前均已完成捐贈，但確切捐贈量不清楚，須待公司進一步公告。

順天官網近日也整理民眾可能想知道的問題, 公布如下:

FAQ常見問題 (來源: 順天堂官網)

Q1.台灣那裡可以買到清冠一號?

依衛福部規定，「RespireAidTM 台灣清冠一號濃縮顆粒」需由中醫師處方使用, 因此藥局、網路及其他通路均不能直接販售，請民眾見諒。

Q2.請問RespireAidTM 只可以用冷水沖泡飲用嗎？

為方便全球消費者使用，此產品不限於冷水或熱水沖泡，水溫可根據個人喜好及方便性來調整。

Q3. 沖泡RespireAidTM 的水溫會影響藥效嗎？

因怕喉嚨痛不易吞服，因此產品設計可以冷水沖服，但直接吞服粉末或以溫水沖服應對療效沒有影響。

台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者
清冠一號
NRICM 101
RespireAid
防疫專案
藥證
衛福部
緊急授權

相關新聞

溝通無效！金門下「快篩令」要求旅客陰性報告　遭台灣指揮中心原則問題撤銷
溝通無效！金門下「快篩令」要求旅客陰性報告　遭台灣指揮中心原則問題撤銷
2021/05/24 09:33
台灣衛福部食藥署一員工確診　昆陽大樓同辦公室20多人居家隔離
台灣衛福部食藥署一員工確診　昆陽大樓同辦公室20多人居家隔離
2021/05/23 20:46
台美衛生部長視訊 美國：支持台取得疫苗、參與WHO
台美衛生部長視訊 美國：支持台取得疫苗、參與WHO
2021/05/21 19:28
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
抗疫中藥來了！台灣研發「清冠一號」獲衛福部緊急授權　小心不要買錯網路假藥「冠清一號」恐中劇毒
2021/05/18 12:52
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
2021/05/02 20:05

更新時間 : 2021-05-27 17:43 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要