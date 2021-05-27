台灣首批「清冠一號」科學中藥　順天堂全數捐給國內13家醫院•協助治療輕症患者

圖為清冠一號樣品。中央社檔案照片 圖為清冠一號樣品。中央社檔案照片

上圖為「清冠一號」相關中藥材成份展示 (中央社檔案成分) , 下圖為衛福部核准製造公文 , 紫框處為「RespireAid™ 臺灣清冠一號」濃縮顆粒之成分(來源: 順天堂官網)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內武漢肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，衛福部日前緊急核發「清冠一號」臨時藥證，取得藥證的順天堂藥廠近日宣布，將捐出首批增貼中文標示的藥品，給國內13家醫療院所，協助抗疫。

衛福部國家中醫藥研究所，和臨床中醫師共同研發中藥複方「清冠一號」（NRICM 101），配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，去年(2020年) 經三軍總醫院、長庚醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院，臨床證實有療效。

根據順天堂藥廠說法，「清冠一號」去年9月取得外銷專用藥品許可證，銷售至歐、美、澳、非洲以及東南亞等地區。

依規定，該藥品屬於科學濃縮中藥，需比照西藥新藥審核方式，通過層層臨床試驗才能在台上市販售。

因本土疫情升溫，「清冠一號」已於5月18日取得衛福部緊急授權「核准製造防疫專案」藥證，依規定進行中文標示並加速生產包裝，將在國內醫療院所協助治療輕症患者。

順天堂藥廠昨 (5/26) 發布新聞稿指出，近日已完成國內首批增貼中文標示的藥品「RespireAid™ 臺灣清冠一號」，昨天全數捐贈給有疫情需求的13家大型醫院，包括:

長庚醫院、三軍總醫院、新光醫院、北醫附醫、恩主公醫院、部立桃園醫院、部立基隆醫院、秀傳醫院、高醫附醫、彰化基督教醫院、中國附醫、中山附醫、陽明交通大學附醫等。

根據中央社，藥廠人員表示，目前均已完成捐贈，但確切捐贈量不清楚，須待公司進一步公告。

順天官網近日也整理民眾可能想知道的問題, 公布如下:

FAQ常見問題 (來源: 順天堂官網 )

Q1.台灣那裡可以買到清冠一號?

依衛福部規定，「RespireAidTM 台灣清冠一號濃縮顆粒」 需由中醫師處方使用, 因此藥局、網路及其他通路均不能直接販售，請民眾見諒。

Q2.請問RespireAidTM 只可以用冷水沖泡飲用嗎？



為方便全球消費者使用，此產品不限於冷水或熱水沖泡，水溫可根據個人喜好及方便性來調整。

Q3. 沖泡RespireAidTM 的水溫會影響藥效嗎？



因怕喉嚨痛不易吞服，因此產品設計可以冷水沖服，但直接吞服粉末或以溫水沖服應對療效沒有影響。