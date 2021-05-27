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【美中爭霸】美中進入激烈進爭 美印太協調官：交往時代告終

康貝爾揭露美國外交重回多邊主義，以盟友合作為抗中方針

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 13:34
中美關係進入激烈競爭時代。（來源：美聯社）

中美關係進入激烈競爭時代。（來源：美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國白宮負責亞洲事務的高層官員康貝爾於美東時間26日指出，中國於領導人習近平執掌下更趨強硬，所謂的美中交往時代已結束，雙方進入「激烈競爭」的時期。

彭博社報導，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）在史丹佛大學舉辦的一場視訊活動就美中現況作出評論。他表示，「過去被普遍稱做交往的時代已過去」，華盛頓的對華政策將在新的戰略因素下運行，直指「主要模式將是競爭」。

康貝爾提到，美國的對華政策轉變起因於行近平治下中國的強硬轉變。他舉例中印邊界軍事衝突、對澳洲的經濟制裁以及啟用「戰狼外交」，都標誌著中國轉向「強權或硬實力」，決心扮演更專斷的角色（assertive role）。

康貝爾直言中美關係複雜衝突多。他表示美國總統拜登26日指示情報機構「加倍努力」調查武漢肺炎起源的舉動定會激怒北京。然而該議題僅是複雜的中美關係裡的冰山一角，尚有新疆的人權問題、台灣與香港的未來之政治問題，以及5G技術部署以及全球半導體短缺的經濟問題，雖在氣候變遷等議題上雙邊有合作意願，然爭議觸及各項層面，以至雙方關係冷淡。

康貝爾為今年3月中美阿拉斯加會談同行官員之一，深知中國外交強硬態度。他指出，習近平是美中關係新方針的核心，他以「有很深的意識形態、卻絕不意氣用事」「對經濟不是非常感興趣」描述習的作風。他說明，自2012年親政，習近平「近乎全盤瓦解中國近40年的集體領導機制」，許多中國高層被遠拒於核心圈子之外，如中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及外交部長王毅。

他表示，今後數年華盛頓與北京的抗衡中，「盟友」將扮演核心角色。他提及美、日、澳、印建立起的「四方集團」，以及選擇日、韓兩位領導人做為拜登政府首次於白宮會晤的外國元首。

康貝爾表明：「我們相信，與更加專斷的中國打交道，最佳途徑便是與盟友、夥伴及朋友合作，「好的亞洲政策就是最佳對中政策」。他表示需消除美國在亞洲衰落的擔憂，並許以該地區「積極的經濟願景」。

路透社則報導，康貝爾指出美國正尋求於今秋與四方集團領袖舉行面對面的四方峰會，聚焦於基礎建設應對中國挑戰，美國也開放其他國家加入與四方會談合作的行列。康貝爾強調，「這不是一個花裡胡哨無用的俱樂部。」美、印、日、澳4國領袖已於今年3月舉行視訊峰會，就COVID-19疫苗、氣候變遷、安全議題達成密切合作的共識。

關於拜登下令情治機關調查武漢肺炎一事，拜登政府發言人莎奇（Jen Psaki）在26日的聲明表示，拜登要求情治機關近一步調查武漢肺炎起源自動物還是實驗室外流，並於90日提出新的報告。此外，也敦促中國「參與一個全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供調查所需權限與數據。」
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