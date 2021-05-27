台灣玉山森林遭大火毀70多公頃　林務局：鉅額成本絕對求償

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位於海拔3200公尺的玉山八通關古道森林火災終於撲滅，農委會林務局表示，林火因缺乏水源延燒12天、超過70公頃，期間動員嘉義、南投等林管處職員與森林護管員共113人投入救災，終於在5月26日撲滅，火災耗費的鉅額成本將向肇事者求償，絕不寬貸。

今（27）日清晨，空軍救護隊直升機將最後一批留守火場的嘉義林管處救火人員共14人，已順利在嘉義水上機場降落。林務局長林華慶考量疫情防範避免跨區移動，因而改以手機與指揮官賴龍輝及救火隊員視訊問候。

林務局表示，5月16日清晨5時許，當嘉義林管處獲報位處海拔3200公尺的玉山國家公園所屬杜鵑營地發生林火，由於該區域為荖濃溪及其支流所切割形成的陡峭谷地，人員無法接近火點，加上此區的森林林相以臺灣二葉松、鐵杉、臺灣冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，且地表累積厚實松針落葉層燃料，火勢延燒快速，搶救極為困難且危險。

經內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次，而UH-60、CH-47等直升機83架次，投水161噸，雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，耗費無數有形、無形成本。

林務局指出，這次林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，嚴重傷害臺灣珍貴森林資源及生態。該局將對有關肇事者違反森林法引發森林火災應負之刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦。

林務局也已從救災之人事、航空器作業、物資及器材支出、造林木受害成本、森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

媒體報導，對於肇事者NCC專門委員喬建中聲稱自己踢翻爐火引發森林大火，林務局初步估計，求償恐怕將破億元。

林務局透露，今(2021)年1月至今國有林地內已發生62起林火災害，創歷年最高紀錄，且幾乎均是人為導致。該局再次呼籲民眾入山時，應謹慎用火，並勿隨地亂丟菸蒂。若發現森林火災，可即時撥打林務局24小時森林保護免費專線0800-000930（您您您救山林）或撥打119通報各地消防單位，共同防範森林火災，守護臺灣珍貴的山林資源。

玉山事業區第52森林火災現場。(照片由林務局提供)

玉山事業區第52森林火災現場。(照片由林務局提供)

照片由林務局提供