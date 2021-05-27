雙北第14間醫院中招！台安醫院2名護理師染疫 其中1人打過疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）台灣本土新冠疫情嚴峻，重災區雙北地區已有13間醫院有員工或醫護染疫，如今又傳出台安醫院有2名護理師確診。台北市政府衛生局證實，目前已知有兩名護理師確診，醫院內部已完成清消，也匡列20多名員工和病患居家隔離，有些病人則在醫院內隔離。

據了解， 其中1位護理師在家人確診後也出現症狀，因此就醫採檢後確診；另1位護理師因被匡列為前述染疫護理師的接觸者，未料接受採檢也確診，該護理師無症狀，有打疫苗，但Ct值較高，病毒量低 。

台安醫院證實有2位病房護理師染疫，其中1位護理師是家人先確診後也出現症狀，另1位則是沒有症狀而有打疫苗，雖然確診，但Ct值較高，病毒量低。



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台安醫院表示，台安醫務部早已成立院內「防疫指揮中心」定期與不定期開會，檢討及因應隨時發展的疫情變化。針對就院內同仁確診一事，台安醫院在第一時間就已掌握，確診的同仁工作是在專責病房，立即啟動應有隔離與分流防疫機制，並完成疫調、匡列及可能接觸者的採檢工作；由於染疫護理師是在防疫隔離病房工作，一般人無法進入，對醫院其他病患影響不大，也沒有波及其他部門。

防疫隔離病房一般人不得進入所以對院內其他病患影響不大，也沒有波及其他部門。



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防疫隔離病房一般人不得進入所以對院內其他病患影響不大，也沒有波及其他部門。



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重災區雙北市累計已有13間醫院的醫護或員工染疫，如今再加上台安醫院，已是第14間，包括台大醫院、台北榮總、三總內湖院區、三總松山院區、北市聯醫和平院區、北市聯醫松德院區、北市聯醫昆明院區、振興醫院、北醫附醫、亞東醫院、部立台北醫院、汐止國泰醫院、聯醫三重院區。