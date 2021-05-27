傳台灣旅行社業者揪團赴美國打輝瑞疫苗?!　品保協會: 沒這回事•觀光局：若屬實將裁罰

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 國內武漢肺炎疫情升溫，由於目前台灣疫苗相對不足，網路上傳出有旅行業者打算組團赴美打疫苗。對此，觀光局強調，若屬實已經違規，將可裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下；情節重大者，得廢止其營業執照。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全台進入第3級警戒，由於國內疫苗相對不足，網路上傳出有旅遊業者打算出團, 帶民眾到美國打疫苗。

中央社5/26報導, 根據網路上流傳的疫苗美國旅行團，預計6月1日出發，6月2日打第一劑，6月9日休息完，可到鄰近城市景點參觀，6月12日安大略購物中心購物，6月15日到拉斯維加斯，6月17日前往舊金山，6月20日前往聖地牙哥，6月22日返回洛杉磯，6月23日打第二劑，6月25日回台，6月26日抵台居家檢疫14天，7月11日出關。

由於有媒體報導品保協會將考慮出團，對此，品保協會強調，旅行社不可以揪團出國違反觀光局的出團禁令，不可以有醫療行為招攬，因為這違反醫療相關的法規、非醫療院所招攬醫療行為。

華視新聞則報導, 日前網路上流傳「輝瑞疫苗團21天」行程的消息，行程包括帶旅客至美國打完疫苗，再到美國各地觀光，消息一出引起網友熱議。對此，中華民國旅行業品質保障協會澄清，「非屬實，旅行社禁止組團出國」，雄獅旅遊也強調，目前沒有美國疫苗團的規劃，鳳凰旅遊亦發聲明稿駁斥該消息不實。

報導引述品保協會發言人李奇嶽回應，不知道消息從哪裡冒出來，但台灣沒有組團要去美國打疫苗，因為旅行社到6月14日之前是禁止出團的。

觀光局也表示，為配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，去年(2020年) 已公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，是以在國外團體旅遊禁令尚未解除前（除帛琉外），旅行社不得組團赴國外旅遊。

觀光局表示，疫苗施打有其專業及相關規定，安排施打疫苗亦非旅行業業務，旅行業者如安排旅美疫苗團，依發展觀光條例第55條第1項第2款規定，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，得廢止其營業執照。

觀光局也呼籲旅行業者配合政府政策並遵守相關規定，以免受罰。