刑事警察局提醒當心假疫調來電騙個資　

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）國內新冠肺炎疫情升溫，政府機關透過社群媒體平台積極宣導防疫訊息與便民措施，但刑事警察局提醒，有詐騙集團搭此便車，假冒衛生局疫調名義，稱自己是衛生局疫調人員，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要求與民眾核對名字、生日、身分證字號、家庭成員及相關個人資料，以騙取個資。

刑事警察局指出，桃園市一名女子，在家中接獲假冒桃園市衛生局之疫調來話，誆稱渠因與確診病例有接觸史而遭匡列，要求核對姓名、身分證字號、出生年月日、家庭成員等個人資料，所幸該女提高警覺，立即掛斷電話撥打警政署165反詐騙專線諮詢，透過線上員警提供正確的衛生所電話號碼查證，洽詢該市政府衛生局職員獲告，上揭來電係詐騙集團偽冒疫調人員騙取個資之話術，所幸未落入詐騙圈套。

自5月中旬起，165專線接獲民眾防疫隔離詐騙諮詢或檢舉電話約130餘件，查證各縣市政府衛生局疫調來電之真實性，所幸目前尚無相關被害案件發生；另據「衛生福利部疾病管制署」官方表示，如民眾確有與確診者有接觸史，衛生單位將會撥打個案電話要求前往檢疫及辦理相關居家隔離措施，並於通話中向個案指出與何確診者曾有接觸史，過程中並不會進一步要求提供詳盡基本資料或收入等問題，更不會要求提供金融帳戶或匯款等。

另疫情期間歹徒除透過假疫調電話詐騙個資外，亦同步藉由網路散布各式假防疫資訊，在此提醒民眾所有防疫相關資訊應以中央流行疫情指揮中心公布內容為主，或加入由衛生福利部疾病管制署創立之「疾管家LINE官方帳號」(https://page.line.me/taiwancdc)以接收最新防疫資訊。

刑事警察局提醒，切勿隨意散播、轉傳不明來源之假訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、「社會秩序維護法」等規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。民眾如有疑慮，除可電洽「1922防疫達人」協助查證外，如懷疑係為詐騙電話、簡訊，亦可撥打警政署165反詐騙專線查證。