〈時評〉電動車牽動工業革命 台灣宜加快步伐造第二座護國神山

全球電動車產業發展，進入戰國時期，美國總統拜登親訪福特電動車中心，宣布投入1740億美元，投資電動車產業。各國紛推獎勵措施，搶食下一個世代工業革命大餅。台灣要加快發展步伐，取得商機。

拜登推動電動車產業企圖心強烈，包括在2030年前，全美建立50萬個充電椿、學校校車及巴士、郵局貨車，全部更新為電動車，還打算補助人民購買電動車，目的兼顧減少碳排放，為地球環保盡一份力量。

德國、英國、法國、中國都分別推動電動車發展計劃，目標是掌握新能源科技及產業鏈，台灣相關電動車產業表現亦相當積極，合縱連橫，結合盟友，企圖打進國際電動車產業。

去(2020)年豐田(Toyota)從福斯(VW)手上，重新奪回睽違5年之久，全球汽車銷售量冠軍寶座。包括大發(Daihatsu)和日野(Hino)品牌在內，總銷量達953萬輛，比福斯的931萬輛多。

受到新冠肺炎疫情影響，去年福斯汽車銷售下滑15％，表現是10年來最差，豐田同樣下滑，但是情況稍佳，比例為11％，因此在總量上贏了福斯。

日本發展電動車產業，鴨子划水，低調潛行。回憶2010年，日產早就推出全球第一部量產的電動車(Leaf)，而Panasonic的車用電池產量，也是世界第一，當時特斯拉還在電動車領域摸索，無法與日本汽車業相提併論。

時隔11年，電動車競技場域特斯拉備受矚目，但是追兵多如過江之鯽，歐盟早在3年前，就已佈署電動車用電池，由福斯及BMW車廠注資Northvolt，準備共建歐盟共同的車用電池產業，席捲歐洲電動車巿場。

最近野村證券研究評估，電動車轉型之路漫長，看好豐田(Toyota)將勝出。原因是汽車產業發展電動車，高昂的研發及製造成本，將是沈重負擔，在2025年之前，獲利困難，必須不斷投入資金，車廠要有充裕財源，才能參與競賽。未來5至10年是關鍵時刻。

野村認為，看好豐田未來，因為其同時掌握油電車、插電混動車、氫燃料電池車及合成燃料，這些多元的減碳技術，大幅降低風險，而且豐田擅長推動高獲利車款，創造現金流，才能細水長流，在電動車馬拉松競賽中獲勝。

目前電動車的發展，仍有相當困境，有待突破，電池模組是大挑戰，成本高達全車價值的35％至40％，全球動力電池需求，從2020年到2025年，年複合成長率高達45%，其中正極材料又佔電池材料成本比重30％至40％，為重中之重。而資訊軟體設計，不僅攸關駕駛空間媚力，亦需防範駭客入侵，保護全車安全，也都在研發之中。

拜登政府正重新檢視電池、半導體產業的自製率。特斯拉正積極自行研發車用電池，潛力不可低估。Panasonic要維持車用電池冠軍寶座，要相當努力，中國的寧德時代企圖心同樣強烈，韓國LGChem、三星SDI、VW(VolKswagen)都在努力搶食市場。

台灣廠商在車用電池同樣努力，例如鴻海集團鎖定磷酸鋰鐵電池和固態電池技術，預計2024年推出首款商用化固態電池產品，另外美琪瑪、康普立凱-KY，都在積極努力發展車用電池原料。

豐田汽車推動電動車步伐謹慎小心，社長豐田章男並不認同一窩蜂炒作，他認為各國政府提早禁售燃油車策略，並未考慮從燃油車，轉型是電動車的龐大成本，負擔沈重，還要同時面對員工工作轉換問題，並不輕鬆。面對電動車時代洪流來襲，豐田還是推出品牌電動車系BZ，搭載全新電子設備，吸引力十足，成果值得拭目以待。

電動車已點燃下一個世代工業革命火炬，各國都在加足油門搶商機，台灣鴻海集團推出MIH電動車平台，吸引1500個國內企業共同參與，最近分別與美國FisKer車商合作，並和世界第4大汽車集團Stellantis締約成為合作夥伴，又結盟中國吉利、台灣裕隆，以及其他相關產業，爭取電動車商機相當積極，步伐快速，值得肯定。

台灣政府宜因勢利導，全力協助企業發展電動車產業，並且在基礎建設上，妥善營造良好的電動車發展環境，期能在下一個世代工業革命競技場域，搶得先機，創造第二座護國神山。