【投資理財老生常談】裕隆集團改造成績亮眼 值得注意

台股最近大震盪，退潮之後方知誰在裸泳，今年第一季財報已在本(5)月全部出爐，正是投資人驗收各企業驗收經營成果時刻，裕隆集團的中華汽車、嘉裕、裕融、裕隆、裕日車，成績亮眼，值得注意。

即使股市震盪加劇，其實還是有不少上市櫃公司表現優異，如裕隆集團在前董事長嚴凱泰驟逝後，曾引起投資人擔心，是否會造成集團危機。接班人嚴陳莉蓮歷經減資重整，危機處理之後，第一季各公司營收、獲利應值肯定。

以裕隆為例，2019年大虧244.65億元，比2010年至2018年稅後盈餘加起來還多，銀行紛紛抽銀根，債務危機嚴重。究其原因還是投入700億元發展納智捷。

嚴陳莉蓮臨危受命，開始大整頓，先與銀行團債務協商，並全面大瘦身，辭退高薪延聘的納智捷設計或行銷專才，實施廠辦合一，撙節開銷，另大幅緊縮中國市場納智捷投資，還將東風裕隆銷售公司宣告破產，壯士斷臂，浴火重生。

原打算投資新店土地開發計劃200億元，嚴陳莉蓮決定只維持商場投資，住宅區則暫停開發，以減少現金流出。另外裕隆汽車以特別盈餘公積151.45億元認列虧損，並減資57.29億元，將資本額從157.29億元，減至100億元，幅度達36.4%。

經過一番寒徹骨的整頓後，裕隆2020年EPS 2.52元，比2019年每股虧損16.24元，已不可同日而語，今(2021)年终於每股配出1元現金股息，更令人驚奇的是今年第一季，裕隆繳出每股獲利1.39元成績單，遠高於去(2020)年同期的0 .13元，讓投資人眼睛為之一亮，深深期待今年能有異於往昔的獲利表現。

在中華汽車方面，因為認列轉投資裕隆的虧損，2019年EPS是-2.38元，也從資本額138.4億元，減資到55.36億元，淨值76.09元，退回股東每股6元，加上配發2018年每股股息1.7元，2019年合計每股配發7.7元。

中華汽車2020年EPS6.01元，遠比2019年EPS-2.38元亮麗，今年配息7元，意外超過當年度獲利，等一季EPS達到2.35元，比去年同期1.12元翻倍。業績同樣值得期待。

更令人驚訝的是嘉裕的改變，嚴陳莉蓮親自接任董事長，終止Armani代理權，結束無錫湖嘉服飾公司生產，轉向投標海、空軍制服公開標案，取得連續3年經營權，每年6至7億元大單，並且將嘉裕減資，資本額從38億元，減為18.9億元。

浴火重生後的嘉裕，今年第一季營收3.18億元，獲利9553萬元，EPS 0.52元，去年同期虧損5234萬元，擺脫連續8年虧損，今年轉虧為盈，投資人相當意外，浴火重生，當然受到肯定。

裕日車過去營運一直不錯，2020年合併營收達296.61億元，稅前淨利81.61億元，稅後純益65.41億元，EPS 21.8元，今年配息18.53元，第一季東風日產汽車在中國熱賣，貢獻母公司逾9億元，年增3.52倍，合併營收79.01億元，年增352％，EPS 2.7元，預期今年獲利仍將獨佔裕隆集團鰲頭。

裕隆集團另一隻金雞母是裕融租賃公司，資本額33.25元，淨值46.99元，去年EPS 8.85元，今年每股配現金股息4.7元，股票股利1.5元，合計6.2元。長期以來都是存股族的最愛。

受惠於台灣新車及中古車銷售市場成長，加上中國汽車快速成長，裕融第一季稅後淨利突破10億元，EPS達3.1元。即使今年配股1.5元，股本膨脹，一般認為今年仍可賺進一個股本。

裕融4月自結合併營收26.7億元，年増8.3%，累計前4月合併營收102.97億元，年増4.42%，稅後淨利14.92億元，年増54.6%，EPS達4.29元，笫一季與4月獲利成長，除因資產餘額持續成長貢獻外，中國轉投資收益增加，亦為重要因素，預期今年獲利應是樂觀看待。

裕隆集團改革的表現，值得投資人按個讚，並且期待再接再厲，毋負大家的期待。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。