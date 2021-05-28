〈時評〉鱷魚的眼淚 中國用疫苗分化台灣

中國國台辦發言人朱鳳蓮（圖）26日表示，有關民間機構願意向台灣捐贈一批COVID-19疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願... 中國國台辦發言人朱鳳蓮（圖）26日表示，有關民間機構願意向台灣捐贈一批COVID-19疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願」。 (來源 中央社)

疫苗統戰開打了，中國透過不同管道，包括地府政府和民間組織，向我中央政府施壓，希望台灣使用對岸生產的疫苗，在對抗疫情之際，這不是幫助、而是分化台灣；中國若非常重視台灣人民的健康，大可直接讓台灣重返世界衛生組織，更不用在台灣的疫苗採購上，從中阻擾，讓台灣面臨諸多風險。

到目前為止，中國流下的是鱷魚眼淚，希望提供台灣疫情上的援手。對岸先後透過上海市醫藥衛生髮展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會等非官方正式組織，表達希望捐贈疫苗給台灣。

沒多久，南投縣政府正式行文中央流行疫情指揮中心，希望中央政府能夠同意，由縣府購買上海復星醫藥代理的輝瑞疫苗供民眾施打。南投縣長林明溱並表示，已透過國台辦與上海復星接洽。

隨後，其他藍營縣市也紛紛表態跟進，像新竹縣長楊文科要求中央盡快提供足夠疫苗，否則，就開放地方政府自行採購。彰化縣長王惠美則希望中央政府開放讓企業進口疫苗。

地方政府發聲後，藍營許多領導人陸續出面大聲疾呼，國民黨主席江啟臣呼籲民進黨政府鬆手，讓地方政府自行採購疫苗。高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，應讓各縣市政府自行採購疫苗。國民黨前主席朱立倫更在臉書貼文，強調任何縣市有能力取得疫苗、任何企業能透過管道為員工購置疫苗，政府通通不該阻擋。

中國一步一步的逼進，表面上是要提供台灣疫苗，實際上卻是分化台灣，讓地方與中央政府對抗，讓人民不滿這個政府，進而達到統一戰線的目的。

然後，疫苗的進口涉及專業和法律問題，施打順序更攸關防疫政策，不允許出現差錯。例如，就算能與原廠正式簽約取得疫苗，完備了法律程序，但多數疫苗運輸過程，都要嚴格的冷鏈控管，這已不是一般地方政府或企業能承擔的責任，萬一出問題，該如何處理？這方面，中央政府有完整的經驗與配套措施，甚至連疫苗施打出狀況，都有救濟管道。

其次，國際上已經出現疫苗種族主義，一旦我國任由地方政府搶購、讓各縣市人民搶打，在資源有限的情況下，勢必會形成縣市與縣市之間的磨擦，而且疫苗保護本來有一定的先後順序，地方政府若不配合，打亂這項政策，容易造成防疫破口。

因此，蔡英文總統才會說，疫苗的購買，必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打符合公平性。

大家也別忘了，前幾個月，台灣一度要與德國的BNT原廠完成簽約，最後關頭因為中國的介入，才讓這項合約告吹，迄今都無法簽約；如今，中國願意提供疫苗給台灣，這不是貓哭耗子假慈悲嗎？