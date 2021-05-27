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美媒專訪吳釗燮 聚焦兩岸、台美關係與軍售

吳釗燮指出，中國持續備戰台海，美國對台支持超越以往。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/05/27 10:36
吳釗燮部長接受美國「公共電視網新聞時段」專訪，說明台美緊密友好關係。（來源：外交部提供）
吳釗燮部長接受「公共電視網新聞時段」專訪情形。（來源：外交部提供）

吳釗燮部長接受美國「公共電視網新聞時段」專訪，說明台美緊密友好關係。（來源：外交部提供）

吳釗燮部長接受「公共電視網新聞時段」專訪情形。（來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外交部長吳釗燮本（5）月25日接受美國「公共電視網新聞時段」（PBS NewsHour）外交國防資深記者西夫林（Nick Schifrin）專訪，揭露台海情勢緊張，並就台灣自我防禦、台灣雙邊關係重點說明。

吳釗燮針對中國對台灣的文攻武嚇行為，表明「中國一直在為台海戰爭做準備」。他舉例中國軍機頻繁擾台，甚至飛越海峽中線，去（2020）年即超過2,900架次侵擾我國防空識別區。此外，中國也極盡手段打壓台灣的外交空間，企圖在國際社會孤立台灣，阻撓台灣納入世界衛生組織。此外，在疫情期間更對台發動假訊息攻勢，分化社會。

吳釗燮表示，面對中國的威脅，台灣正強化自我防衛能力，並表示過去兩三年來，已從美國對台軍售中「得到我們所需要的東西，讓台灣有能力自衛。」

關於美國對台承諾，吳指出，美國越發認真看待台海區域局勢，認為台美之間的軍事接觸超越以往，美國展現對台支持，「這比陷入爭論戰略清晰或者戰略模糊要好。」

當被問其中國的文攻武嚇是否僅為政治面而非軍事意圖遏阻台灣獨立，吳表示，台灣本是民主國家，直摘台灣尋求獨立無異於「製造替罪羊」，為中國內政問題轉移焦點。

關於台美關係，吳指出拜登政府對台釋出的善意，強調對台灣承諾「堅若磐石」，並與理念相近的國家如日本、澳洲、韓國及G7 集團共同維護台海穩定和平。

外交部26日也指出，吳釗燮在專訪中指出我國將強化自我軍事防禦能力，並持續與美國等理念相近國家深化合作。美國依據《台灣關係法》持續對台軍售，以及我國增加生產國造武器等，以確保台灣擁有足夠的自我防衛能力。

此外，美國政府高層已多次重申，美方持續信守《台灣關係法》及「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。另外，美國等理念相近國家的軍艦持續在區域進行自由航行任務，也顯示美國重視台海的和平穩定與區域安全。

對於拜登執政下的台美關係發展，吳釗燮表示，美國國務院修訂對台交往準則，顯著提昇與台灣的交往互動。前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd）於本年4月訪問我方，更彰顯美國對台灣一貫堅定的支持與重視。我國政府會積極強化與美國全方位的交流與合作，使雙邊關係持續穩健發展。

美國「公共電視網新聞時段」是知名晚間新聞節目，每晚播出長達1小時，收視觀眾近200萬人，深受意見領袖及知識份子的重視；該節目並曾獲美國電視節目「艾美獎」（Emmy Award）多個獎項肯定。
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