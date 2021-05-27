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避免囤積風險 台灣環保署公告修正調升回收乾電池處理補貼費率

二次鋰電池因種類不同，目前3C及家電產品用鋰鈷電池，處理廠仍以收購方式回收，而鋰三元及鋰鐵電池多為電動汽、機車或儲能使用

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/27 10:24
照片來源：Pixabay/PublicDomainPictures提供

照片來源：Pixabay/PublicDomainPictures提供

（台灣英文新聞 / 環保組 綜合報導）為避免囤積電池的風險及解決去化問題，行政院環境保護署為反映廢乾電池回收清除處理成本上升，為提升回收績效，自今(2021)年7月1日起，修正調升乾電池的鋰三元電池及鋰鐵電池等項目的回收清除處理補貼費率，提高相關業者加入處理的意願。

二次鋰電池因種類不同，目前3C及家電產品用鋰鈷電池，處理廠仍以收購方式回收，而鋰三元及鋰鐵電池多為電動汽、機車或儲能使用，且因鋰三元電池鎳、鈷含量有限，鋰鐵電池僅含鐵，再生料價值低，導致回收業者回收後需付費予處理廠處理。

環保署表示，目前有許多車輛責任業者逆向回收後之二次鋰電池囤積於廠內，而二次鋰電池活性較高，囤積易衍生火災等問題。為避免囤積風險及解決去化問題，並提升回收效率，故調升鋰三元電池及鋰鐵電池之補貼費率。

據環保署的修正公告，二次鋰電池之補貼費率分三項，分別為鋰三元電池、鋰鐵電池及其他二次鋰電池。補貼費率分別為鋰三元電池每公斤94.5元、鋰鐵電池每公斤114.5元及其他二次鋰電池55元。

環保署提醒，受補貼機構處理業者於7月1日起，應依本次調整後的新費率，請領回收清除處理補貼費。若有相關問題，歡迎撥打資源回收服務專線（0800-085717），或至資源回收網站查詢。
環保署
乾電池
廢電池

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