〈時評〉馬英九們和「太空人」 最沒資格向台灣中央防疫中心下指導棋！

武漢肺炎肆虐全球一年多來，許多人曾先後對中央防疫中心（尤其是總指揮陳時中）大下指導棋。

於今回頭看看──

像馬英九等在台中國人，在台灣口罩都還不敷使用之際，大彈「政府不援助中國口罩是沒氣度、沒人性、沒愛心的做法」的調調，是不是把十四億中國人當同胞，他／她們的命才是命，把2300萬台灣人中的非在台中國人當「被殖民」的次等人看待，他／她們的命不值錢？讀者可自行解讀判斷！

像中國自己都早已祭出封城的措施，中國國民黨政客卻炒作「讓小明（台商、中配的小孩）回台」的議題。有鑒於台灣絕對是先有境外移入病例，然後才有被感染的本土病例出現，當初中央防疫中心如果聽這些人的，台灣的防疫破口是不是提前在去年八月就出現，豈是杞人憂天？

像2009年8月出任衛生署長，不到一年半就棄冠而去的楊志良，任內唯一讓大家「有感（被拔毛的鵝當然有感）」的政績就是推出增加許多人保費的「二代健保」。楊前署長其它的真本事，因為沒機會領教，也當然無法評論；不過，在台灣傳出站在防疫第一線的醫師，有人不幸感染武漢肺炎後，楊前署長說的「若自己是院長，就會直接開除」，直讓人感受：如此統御領導，真是好大的官威！

還有，像各國疫苗相繼問世後，馬英九們不是譴責中國阻擋歐美國家疫苗賣給台灣「是沒氣度、沒人性、沒愛心的做法」，而是吆喝要台灣進口沒有科學數據認證、第三世界國家使用結果仍然災情慘重（有些甚至於更嚴重）的中國疫苗，直讓人懷疑，這是安的什麼心？向中國主子交心嗎？若干中國黨執政縣市，對進口中國疫苗施打蠢蠢欲動，地方敢挑戰中央固然看似很神勇，只不知可敢立下白紙黑字：施打中國疫苗後，一切後果絕對地方自行負責，不勞中央防疫中心煩心？

還記得在野黨最最神勇的新北市長侯友宜，當初不是電視鏡頭前洋洋得意宣稱「超前部署如何如何」，以示不跟防疫中心一般見識嗎？現在，淪為重災區後，才猛然發現，連基本的防疫旅館都嚴重缺乏，近日更傳出新北市有不少確診民眾被送往其他縣市​檢疫所情事後，侯市長的「這是完全聽命於中央」說辭，不前倨後恭嗎？而台北市、新北市都有超過百名確診者失聯，地方執政者沒有責任嗎？地下情色場所成為散播疫情的溫床，地方執政者沒有責任嗎？

像2003年爆發的SARS，和平醫院封院兩周，共造成32醫護及病患死亡，扮演封院決策關鍵角色的邱淑媞（時任台北市衛生局長，馬英九是市長，出包後請辭，但在馬英九任總統後又回鍋任衞福部國民健康署署長的馬英九嫡系人馬），在封院第4天進入和平醫院時，自己防護衣、頭罩、氧氣筒，包封得像太空人似的，自此之後醫界間流傳著邱淑媞「（SARS封院）太空人」稱號；時任和平急診室主任的張裕泰，在接受《三立》採訪時則爆料，當醫護人員向邱大人反應防護衣不足時，邱淑媞不僅沒有正面回應，還罵所有人「自己做錯的事情，自己負責」。這樣的統御領導、這麼說的人，是冷靜還是冷血？這樣的一個人，日前還向採訪台灣防疫破口的英國《衛報》表示，「政府簡直在玩火」，台灣全國應實施封鎖、同時進行普篩──邱大人還以為自己害死32人的封院，不是失敗的負面教材，而是成功、經典的正面教材？

邱大人在臉書寫的「事前耍威權、事後甩鍋地方，怎麼18年來都沒變！」，從黨同伐異的觀點看，對陳時中的批判當然是伐異，真相如何、是否公允，有待社會大眾的共識；對馬英九當總統的那8年也涵蓋在「事前耍威權、事後甩鍋地方，都沒變」的那18年裡面的批判，當然是黨同，無異是不打自招！

總言之，許多不甘寂寞的過氣政客，以為防疫出現大破口、購買歐美疫苗不順遂，可是逮到痛貶陳時中的大好機會了！殊不知，這些人其實是最沒有資格對中央防疫中心說三道四的一群──沒聽過「雪崩時，沒有任何一片雪花是無辜的」的說法嗎？一百下斧頭砍倒一棵大樹，只是因為最後的那一揮才倒的嗎？

在馬英九們執政時，情色場所的有效管理在那？今天，成為防疫最大破口了，當年的放縱一無責任嗎？18年前將和平醫院封院抗SARS，造成32醫護、病患死亡的當事決策者，在國人疑懼猶存的今天，又推出「全國封鎖」＋衝撞醫療量能、無法排除偽陰及偽陽的「普篩」，不是在傷口上灑鹽嗎？

這些「馬英九們」，對中國阻撓台灣的疫苗取得矇眼摀耳，對以造假聞名國際的中國產製的疫苗敲鑼打鼓，這些中國在台灣的疫苗推銷員，或許靠江湖術士的天花亂墜可以迷惑一群人，敢向中央防疫中心兜售其來路功效毫無科學認證的中國疫苗，是把陳時中們當「健康靠中國照顧」的白痴嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）