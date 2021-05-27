【醫療量能不足】確診者居家隔離成新常態 台北市補助家人住旅館每天500元

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊26日指出，為了讓集中檢疫所與醫院空出量能收治更多需要被照顧的人，快篩陽性與無症狀、輕症確診者在家居家隔離將成為新常態；觀傳局表示，為讓隔離者安心在家隔離，提供每天500元補助，讓隔離者親友外住旅館。

指揮中心25日公布武漢肺炎快篩後的完整處置流程，若快篩結果為陽性，將通報為武漢肺炎個案，若評估無住院需求且居家環境可一人一室，可開立居家隔離通知書；若核酸檢測（PCR）結果為陽性，無症狀或輕症者也可繼續在家居家隔離。

中央社引述台北市觀傳局說法，因居家隔離需採一人一室，為了讓居家隔離者能在家安心隔離，觀傳局與旅館業者攜手推出「安心住房專案」，將補助隔離者的同住親友每天新台幣500元，方便親友離家去住北市的合法旅館，最多補助14天、共7000元。

觀傳局表示，目前北市從高單價的國際觀光旅館、溫泉旅館到一般商旅、青年旅館都有業者響應加入此方案，台北市民持同住親友的居家隔離通知書以及住宿收據就可到台北市政府市民服務大平台線上申請「台北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」。

此外，觀傳局指出，為體恤警消醫護辛勞、提升防疫人員工作安全感及服務效能的「警消醫護加油棧」，已有13家業者響應，總房間數達420間，市府警消醫護公務人員每晚皆能以均價1600元的價格入住，隔日再憑單據由所屬局處核銷。

黃珊珊在臉書發文指出，過去在北市快篩站快篩結果為陽性者都會被後送到專責防疫旅館隔離，避免回到社區成為感染源，不過26日起，快篩陽性沒有症狀的患者可以居家隔離，並加裝電子圍籬，比照居家隔離的管理方式。

黃珊珊說明，為了讓集中檢疫所與醫院空出量能收治更多需要被照顧的人，快篩陽性與無症狀、輕症確診者在家裡居家隔離，將會成為疫情期間的新常態。