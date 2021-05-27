【血氧監測】台灣武肺確診者頻傳隔離猝死　醫師教2方法•助及早發現「快樂缺氧」現象

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急診醫師傳授步行測試、計算呼吸等方法，讓沒有血氧機的民眾, 也能進行自我監測。（此為示意照, 中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴峻，隔離猝死時有所聞，指揮中心5/26表示，患者確實可能發生所謂「快樂缺氧」後續搶救不易，故將研議血氧偵測指引，並補助採購血氧機。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）近期確診者眾多，許多輕症與無症狀患者採居家隔離、集中檢疫或加強版防疫旅館，但不時有猝死案件傳出。

疫情升溫，許多患者看似正常，血氧濃度卻已低到亮紅燈，民眾紛紛搶買血氧機，避免「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）上身。急診醫師則傳授步行測試、計算呼吸等2招，民眾沒血氧機也能自我監測。

何謂「快樂缺氧」?

中央社報導，急診收治不少確診個案看似反應、活動都正常，一量卻發現血氧濃度已過低，隨時可能危及性命，被外界稱為「沉默缺氧」或「快樂缺氧」。

衛生福利部桃園醫院急診部主治醫師陳日昌指出，肺部是人體攝取氧氣最重要的器官，由於武漢肺炎會造成患者肺部發炎，影響肺部功能，讓肺部處於淹水的狀態，出現喘、吸不到空氣等狀況。

陳日昌指出，正常來說，人體血氧濃度應高於93%，一旦低於93%就屬異常，低於90%就需以氧氣治療，低於80%恐損害器官功能；不過，陳日昌說，每個人對於缺氧耐受度不一，就像心臟衰竭患者坐著的時候可能也不會感到喘，若劇烈運動就會喘到不行。

「快樂缺氧」為何會危及性命

至於感染武漢肺炎為何會出現「快樂缺氧」狀況，從無症狀快速惡化至缺氧，甚至危及性命，輔大醫院醫務秘書、台灣急救加護醫學會秘書長哈多吉分析3大主因:

武漢肺炎病毒進入體內後，會和一種名為「血管收縮素轉化酶」（ACE2）的受體結合，藉此打開細胞大門，開始快速複製。

哈多吉說，ACE2受體主要分布於呼吸道和肺部，一旦被病毒攻占，體內病毒量幾乎是「以幾何級數的速度快速增長」，同時造成肺部發炎，肺功能很快就會超出負荷。

他比喻，染疫者的肺部就像被美國911事件中恐怖份子攻擊的世貿雙塔，最初被攻擊時看似只有冒煙，殊不知建築內部的鋼梁正漸漸被燒熔，一瞬間就坍塌。

病毒大量複製造成肺部發炎後，人體會啟動免疫機制，可能迎來細胞激素風暴，哈多吉指出，為了儘速殲滅病毒，人體的免疫系統在殺死病毒的同時，也會傷害到肺部負責換氣的內皮細胞；在人體與病毒大戰過後，肺部也可能出現血栓，讓氧氣更難輸送到其他器官，也是造成缺氧的主因之一。

年逾50歲高危險群

每4到6小時量一次血氧

因應疫情進入社區感染階段，幾乎天天都傳出有個案猝死家中。哈多吉建議，年逾50歲且有糖尿病史、慢性阻塞性肺病（COPD）史、心臟病史的民眾， 最好每4到6小時量一次血氧，若低於93%應儘速就醫。

民眾若無血氧機，可用步行測試

計算呼吸等方式, 自我監測

中央社引述哈多吉說，根據美國胸腔科醫學會提出的6分鐘步行測試（Six minutes walk test），民眾可以按照平時的步行速度連續走6分鐘，若臉色發黑務必就醫；若有血氧機可測試血氧是否降低，有降低也應就醫。

另外，在沒運動的狀況下，正常人每分鐘平均呼吸12至20次，哈多吉提醒，若民眾發現自己每分鐘呼吸超過30次，就代表有異常，也建議儘速就醫。

「快樂缺氧」搶救不易

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞26日也表示，居家隔離的快篩陽性或確診者，確實發現有「隱形缺氧」或稱「快樂缺氧」的狀況，血氧下降但自身卻未覺異常，直至血氧嚴重下降，會有突發急劇症狀，搶救不易。

為了防止快樂缺氧猝死，簡便的血氧機成為偵測利器。指揮官陳時中表示，目前集中檢疫所都有配備血氧機，中央也會補助地方政府採購，再提供給居家隔離者使用。

羅一鈞說，快篩陽性或確診者隔離的注意事項指引，將納入血氧偵測，26日下午專家會議將討論血氧機使用指引，指導民眾如何偵測血氧、多久該測一次等，讓患者使用有所依循。

更早之前, 指揮中心醫療應變組副組長王必勝5/21曾在中央流行疫情中心記者會表示，當天為止集中檢疫所共收住690名確診個案，將發送血氧偵測儀供住民自行測量回報，一旦下降將緊急送醫。

王必勝說，集中檢疫所除了少數個案回報症狀，也將發送血氧偵測儀給住民，供自行測量回報，若血氧下降會緊急送醫，強調集中檢疫場所量能充足並迅速擴大當中。

指揮中心指揮官陳時中當天也表示，目前地方新聞傳出有確診個案在家中留置太久，這兩天已積極協調、提高安置速度，未來只要篩檢站採檢發現陽性，可直接聯絡送集中檢疫所，等待PCR結果出爐，一旦陰性就可解除隔離，未來也盼透過健康監測儀器、視訊等即時發現問題，及時轉診送醫。