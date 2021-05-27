〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀

在台灣疫情擴散之際，總統蔡英文表示，包括英國的AZ、美國的Moderna以及德國的BNT，都已積極接洽採購，也順利訂購到英、美國的疫苗。她強調，包括外購和國產疫苗，已購買近3000萬劑疫苗，這些疫苗將會在未來幾個月，每月分批到貨，預計到8月底將會有累計1000萬劑疫苗。

以台灣人口2300萬，6成覆蓋率計算，台灣共需要2760萬劑疫苗，才能達到群體免疫。不過這是官方說法，其實只要達成1500萬劑就可以。也就是說超過三成覆蓋率，就可有效控制疫情。

台灣疫苗策略終於轉趨積極，不過疫苗至少要打到1500萬劑（包括兩劑及一劑施打），時間最快應該是10月。台灣還有3-4個月的危機處理期。到底新階段的防疫，台灣社會要如何做到關心（concern)而不恐慌（panic)。這是重大挑戰。

最重要的是，社會如何學習「科學精神」去解讀每天看到的疫情數字，而指揮中心在公佈數據時，又如何讓數據本身具有強而有力安定人心的說服力？

屏除恐懼感，必須有正確的解讀。

以目前的數據看，應該將5月14日之前的數據與5月15日以後的數據分開來解讀。如此一來，最近12天全國平均每日確診400例，大多數出現在雙北，所以每日確診數少於此數就是疫情相對可控。最近幾日，都低於400，也就証明全國三級警戒是有效的。

另外一個具「科學精神」的觀察指標是死亡率。5月14日的累積死亡率是12/1290（0.93%）5月24日是29/4917（0.59%）。5月26日是46/6091（0.75%）。疫情高峰期應該是5月17日到5/19之間。

整個疫情並未出現對數曲線（exponential curve），也就是並未出現倍數成長的陡升坡。目前的曲線是個平台，也意味著封鎖效果已經出現。

目前全球平均死亡率是349萬/1.68億（2%），所以台灣目前的0.75%算是相對低點。看起來，台灣應該有機會「敗部復活」。不過重症者數量，專家諮詢小組召集人張上淳透露，目前嚴重肺炎有378人，全國共101人使用呼吸器，2人使用葉克膜，是未來觀察重點。

根據指揮中心頒布的「疫情警戒標準及因應事項」，14天平均每日確診百例以上，且一半以上找不到傳染鏈，就會升至四級警戒，以這波疫情爆發至5月23日的數據分析，關聯不明的比例只占16％，約480例，應該不會升級，陳時中部長也表示「絕對沒有必要」升至第四級，這個推定是有科學根據的。但由於每日仍然超過百例，三級警戒延長到6月14日。期待未來14天可以緩和到每日百例以下，甚至個位數。

有人認為不經過更積極的篩檢，怎麼知道社區內沒有隱藏的確診者。這個質疑不合人性法則，如果社區內有未找到的確診者，不可能不被送醫，一旦有發現，疫調就可匡列接觸者進行篩檢，因此，盲目做快篩並無必要，反而搞出一些「假陽性」徒增困擾。

也有人擔心，有所謂「無症狀的超級感染者」，自己沒問題，但是到處傳播病毒，這樣説法不合醫學原理。應該是有受感染者，在症狀不明顯時，已經有足量病毒可供擴散，可是終究這樣的感染者會病情轉為嚴重而被確診。真正的「無症狀者」應該身上的病毒數量不多，所以不可能是「超級感染者」。

事實上，新冠病毒並沒有「健康宿主」的所謂「帶病原者」（carriers)。比較可能的狀況是，他們受感染後，有比較好的免疫力，擋住了新冠病毒的複製，而且快速產生抗體壓制病毒的數量，而保持了無症狀。最終感染的病毒反而成了一種自然疫苗（natural vaccine)，刺激了「無症狀者」產生了中和抗體。

這是用科學精神來解讀目前疫情的一些重點。在大量疫苗到達台灣之前，過去台灣成功的封鎖策略，仍然是有效的。再忍耐，沒幾個月，就可以恢復正常，不要拿不正確的資訊。自己嚇唬自己。