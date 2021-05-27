Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉要「關心」但不需「恐慌」的台灣疫情現狀

By 楊憲宏［資深媒體人、人權活動家、公衛碩士］, 台灣英文新聞－時評
2021/05/27 00:26
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴 峻，26日街頭有民眾一次戴3層口罩加強防疫。 

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴 峻，26日街頭有民眾一次戴3層口罩加強防疫。  (來源 中央社)

在台灣疫情擴散之際，總統蔡英文表示，包括英國的AZ、美國的Moderna以及德國的BNT，都已積極接洽採購，也順利訂購到英、美國的疫苗。她強調，包括外購和國產疫苗，已購買近3000萬劑疫苗，這些疫苗將會在未來幾個月，每月分批到貨，預計到8月底將會有累計1000萬劑疫苗。

以台灣人口2300萬，6成覆蓋率計算，台灣共需要2760萬劑疫苗，才能達到群體免疫。不過這是官方說法，其實只要達成1500萬劑就可以。也就是說超過三成覆蓋率，就可有效控制疫情。

台灣疫苗策略終於轉趨積極，不過疫苗至少要打到1500萬劑（包括兩劑及一劑施打），時間最快應該是10月。台灣還有3-4個月的危機處理期。到底新階段的防疫，台灣社會要如何做到關心（concern)而不恐慌（panic)。這是重大挑戰。

最重要的是，社會如何學習「科學精神」去解讀每天看到的疫情數字，而指揮中心在公佈數據時，又如何讓數據本身具有強而有力安定人心的說服力？

屏除恐懼感，必須有正確的解讀。

以目前的數據看，應該將5月14日之前的數據與5月15日以後的數據分開來解讀。如此一來，最近12天全國平均每日確診400例，大多數出現在雙北，所以每日確診數少於此數就是疫情相對可控。最近幾日，都低於400，也就証明全國三級警戒是有效的。

另外一個具「科學精神」的觀察指標是死亡率。5月14日的累積死亡率是12/1290（0.93%）5月24日是29/4917（0.59%）。5月26日是46/6091（0.75%）。疫情高峰期應該是5月17日到5/19之間。

整個疫情並未出現對數曲線（exponential curve），也就是並未出現倍數成長的陡升坡。目前的曲線是個平台，也意味著封鎖效果已經出現。

目前全球平均死亡率是349萬/1.68億（2%），所以台灣目前的0.75%算是相對低點。看起來，台灣應該有機會「敗部復活」。不過重症者數量，專家諮詢小組召集人張上淳透露，目前嚴重肺炎有378人，全國共101人使用呼吸器，2人使用葉克膜，是未來觀察重點。

根據指揮中心頒布的「疫情警戒標準及因應事項」，14天平均每日確診百例以上，且一半以上找不到傳染鏈，就會升至四級警戒，以這波疫情爆發至5月23日的數據分析，關聯不明的比例只占16％，約480例，應該不會升級，陳時中部長也表示「絕對沒有必要」升至第四級，這個推定是有科學根據的。但由於每日仍然超過百例，三級警戒延長到6月14日。期待未來14天可以緩和到每日百例以下，甚至個位數。

有人認為不經過更積極的篩檢，怎麼知道社區內沒有隱藏的確診者。這個質疑不合人性法則，如果社區內有未找到的確診者，不可能不被送醫，一旦有發現，疫調就可匡列接觸者進行篩檢，因此，盲目做快篩並無必要，反而搞出一些「假陽性」徒增困擾。

也有人擔心，有所謂「無症狀的超級感染者」，自己沒問題，但是到處傳播病毒，這樣説法不合醫學原理。應該是有受感染者，在症狀不明顯時，已經有足量病毒可供擴散，可是終究這樣的感染者會病情轉為嚴重而被確診。真正的「無症狀者」應該身上的病毒數量不多，所以不可能是「超級感染者」。

事實上，新冠病毒並沒有「健康宿主」的所謂「帶病原者」（carriers)。比較可能的狀況是，他們受感染後，有比較好的免疫力，擋住了新冠病毒的複製，而且快速產生抗體壓制病毒的數量，而保持了無症狀。最終感染的病毒反而成了一種自然疫苗（natural vaccine)，刺激了「無症狀者」產生了中和抗體。

這是用科學精神來解讀目前疫情的一些重點。在大量疫苗到達台灣之前，過去台灣成功的封鎖策略，仍然是有效的。再忍耐，沒幾個月，就可以恢復正常，不要拿不正確的資訊。自己嚇唬自己。
Covid19
新冠疫情
疫苗

相關新聞

AIT酈英傑對疫情有信心 暗示美國不急將新冠疫苗配給台灣
AIT酈英傑對疫情有信心 暗示美國不急將新冠疫苗配給台灣
2021/05/26 16:44
悠關台灣人健康！蔡英文：須由中央統籌購買疫苗　國內外採購已近3千萬劑
悠關台灣人健康！蔡英文：須由中央統籌購買疫苗　國內外採購已近3千萬劑
2021/05/26 16:34
台灣南投爭取30萬劑上海復星「復必泰」疫苗　外界指疑點重重
台灣南投爭取30萬劑上海復星「復必泰」疫苗　外界指疑點重重
2021/05/26 15:19
【全台灣三級警戒延至6/14】柯文哲: 北市僅剩20劑疫苗可打•盼中央加快速度　並呼籲鬆綁「解隔離」流程
【全台灣三級警戒延至6/14】柯文哲: 北市僅剩20劑疫苗可打•盼中央加快速度　並呼籲鬆綁「解隔離」流程
2021/05/25 18:01
快篩陽性免慌亂！ 完整處置流程報你知
快篩陽性免慌亂！ 完整處置流程報你知
2021/05/25 15:55

更新時間 : 2021-05-27 00:53 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
千萬疫苗何時到？陳時中：疫苗6月預計200萬劑抵台灣　8月底累計可達標
千萬疫苗何時到？陳時中：疫苗6月預計200萬劑抵台灣　8月底累計可達標