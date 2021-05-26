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【加強紓困力道】朝野明將協商 立委提議發放一個月基本工資

全國延長三級警戒擴大衝擊產業，紓困預算傳將將挹注商業服務業，立委亦提議給予防疫照顧假津貼。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 20:25
行政院會將嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例之特別預算拉高至新台幣6300億元，並將紓困期間拉長至明年6月30日止。（圖/中央社）

行政院會將嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例之特別預算拉高至新台幣6300億元，並將紓困期間拉長至明年6月30日止。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）本土疫情尚未趨緩，全國三級警戒延長至6月14日，朝野黨團明(27日)將針對紓困條例協商，立委也將提出不同的紓困方向，盼能幫助民眾與產業度過難關。

全國進入三級警戒後，行政院會預計於本月底前完成預算新台幣6300億元的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》之三讀。本月13日，該條例第11條、第19條條文修正草案在行政院通過，將紓困振興特別預算上限再次提高到6300億元。

根據中央社，針對紓困方向與辦法，民進黨立委蔡易餘主張制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民這一段艱困期能安心抗疫。

民進黨立委林楚茵則指出，延長三級警戒將擴大衝擊，不同產業所受到的影響大小不同，建議經濟部及相關部會加強紓困，幫助影響最鉅的餐飲服務業及旅遊業度過難關。她也表示，追加的2100億元紓困預算傳出約有400億元將挹注餐飲、零售及娛樂等商業服務業。

針對遠距上班、上課的影響，民進黨立委何志偉則認為，防疫照顧假沒有強制給薪，呼籲政府不該讓父母在工作跟孩子之間二選一，並主張防疫照顧假要給予適當津貼。

在勞工權益的部分，民進黨立委周春米表示，希望勞動部能盡快啟動就業安定措施，讓勞工能得到具體、積極、必要的直接協助。
紓困條例
武漢肺炎
新冠肺炎
立法院
三級警戒

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