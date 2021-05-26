【加強紓困力道】朝野明將協商 立委提議發放一個月基本工資

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）本土疫情尚未趨緩，全國三級警戒延長至6月14日，朝野黨團明(27日)將針對紓困條例協商，立委也將提出不同的紓困方向，盼能幫助民眾與產業度過難關。
全國進入三級警戒後，行政院會預計於本月底前完成預算新台幣6300億元的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》之三讀。本月13日，該條例第11條、第19條條文修正草案在行政院通過，將紓困振興特別預算上限再次提高到6300億元。
根據中央社，針對紓困方向與辦法，民進黨立委蔡易餘主張制定好排富條款及相關規定後，優先發放一個月基本工資的現金給民眾，幫助人民這一段艱困期能安心抗疫。
民進黨立委林楚茵則指出，延長三級警戒將擴大衝擊，不同產業所受到的影響大小不同，建議經濟部及相關部會加強紓困，幫助影響最鉅的餐飲服務業及旅遊業度過難關。她也表示，追加的2100億元紓困預算傳出約有400億元將挹注餐飲、零售及娛樂等商業服務業。
針對遠距上班、上課的影響，民進黨立委何志偉則認為，防疫照顧假沒有強制給薪，呼籲政府不該讓父母在工作跟孩子之間二選一，並主張防疫照顧假要給予適當津貼。
在勞工權益的部分，民進黨立委周春米表示，希望勞動部能盡快啟動就業安定措施，讓勞工能得到具體、積極、必要的直接協助。