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41萬劑AZ疫苗完成緘封 明日起分批全台放行為第一線人員施打

陳時中宣布，預計6月會有200萬劑武漢肺炎疫苗到貨，若國產疫苗順利產生，8月底可累計到貨1000萬劑。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 20:00
自明天起，中央將配發15萬劑新到貨的AZ新冠肺炎疫苗給全臺各縣市第一線防疫人員使用。（圖/食品藥物管理署）

自明天起，中央將配發15萬劑新到貨的AZ新冠肺炎疫苗給全臺各縣市第一線防疫人員使用。（圖/食品藥物管理署）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）衛生福利部食品藥物管理署今（26日）傍晚完成40萬9800劑的AZ疫苗檢驗封緘，並將於27日起以首批15萬劑分批發行至全台各地，供一線醫護防疫人員使用。

根據中央社，中央流行疫情指揮中心在一年前已經說明訂購3000萬劑武漢肺炎疫苗，將在這幾個月內分批到貨，供第一線醫護、警消與防疫相關人員優先接種，並以疫情嚴重的雙北地區為疫苗施打重點區域，為目前嚴峻的情況帶來一線曙光。

除了即將發放的41萬劑AZ疫苗外，指揮官陳時中也於昨(25日)宣布，預計6月會有200萬劑武漢肺炎疫苗到貨，8月底包含國產疫苗在內，可累計到貨1000萬劑。

陳時中表示，屆時若以每人2劑計算，且民眾願意配合接種政策，台灣1500萬人、約有65%人口會接種疫苗，而根據流行病學原理，疫苗覆蓋率至少須達全人口7成，才可能有全體保護力，因此，若9月接種率能達較高比例，則有望完成群體免疫。

至於疫苗品質的把關，根據中央社，衛福部食藥署研究檢驗組組長王德原表示，檢驗封緘是確保疫苗品質的重要程序，完成後將由疾管署進行理貨與配貨事宜。總統蔡英文今也發文說明疫苗採購三原則，強調台灣是直接向原廠洽購，才能確保品質及安全，保障國人的健康。

41萬劑AZ疫苗完成緘封 明日起分批全台放行為第一線人員施打

蔡英文今下午宣布，明天41萬劑疫苗開始配送。（圖/蔡英文LINE官方帳號）
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陳時中

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