佳士得香港亞洲晚拍史上最高成交總額53億　美國塗鴉鬼才亞洲拍賣史稱王難以超越　

美國塗鴉鬼才尚-米榭·巴斯奇亞《無題》以NT$8.4億成交（圖片來源：左為維基百科/右為佳士得香港） 美國塗鴉鬼才尚-米榭·巴斯奇亞《無題》以NT$8.4億成交（圖片來源：左為維基百科/右為佳士得香港）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）佳士得香港本季晚拍創佳績，成交比率高達 97%，美國塗鴉鬼才尚-米榭·巴斯奇亞《無題》以HK$2.3億成交。

疫情下藝術拍賣創新高，佳士得香港24日舉行「二十及二十一世紀藝術晚間拍賣」，藝術拍品來自全球經典大師之手，其中塗鴉鬼才尚-米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）大作《無題》更以HK$2.3億（NT$8.4億）成交。

佳士得香港表示，此次拍賣吸引來自全球 26 個國家的買家參與競投，成交總額高達HK$15億（NT$53億），成交比率 97%，打破 11 項藝術家世界拍賣紀錄，凸顯香港在國際藝術市場上的重要推動力及全球影響力，現場直播共吸引全球180 萬觀眾收看。



巴斯奇亞《無題》(圖/佳士得香港)

巴斯奇亞《無題》於1982 年創作，此次晚拍經過多方藏家透過電話激烈競投 15 分鐘後，以HK$2.3億（NT$8.4億）成交，遠遠超出拍前高估價，一躍成為「亞洲拍賣史上藝術家作品第二高價」，僅次於佳士得香港今年 3 月拍出的巴斯奇亞鉅作《戰士》，以HK$3.2億（NT$11.8億）成交，兩週前，巴斯奇亞另一幅鉅作也於佳士得紐約高價落槌。

巴斯奇亞作品於佳士得創下的拍賣紀錄包含， 2021 年 5 月 11 日以《既然如此》成交價USD$9千萬（NT$25億）勇奪「世界第二高拍賣紀錄」、2021 年 3 月 23 日《戰士》HK$3.2億（NT$11.8億）坐穩「亞洲拍賣史上最高價西方藝術品」王位。



巴布羅·畢加索《裸女與蜻蜓》(圖/佳士得香港)



班克斯《Sale Ends Today》(圖/佳士得香港)

此外，巴布羅·畢加索的《裸女與蜻蜓》以HK$6千萬（NT$2.2億）落槌，班克斯的《Sale Ends Today》以HK $4.7千萬（NT$1.6億）成交，為藝術家亞洲第二高拍賣紀錄。

亞洲部分， 本季晚拍張大千的《碧峰古寺》拍出HK$2億（NT$7.5億）佳績，常玉的《靜月瑩菊》和《白菊》分別以HK$1.1億（NT$4.2億）及HK$5.6千萬（NT$2億）成交，趙無極《24.01.63》成交價為HK$7.6千萬（NT$2.7億），奈良美智《無題》則以HK$5千萬（NT$1.9億）售出。

趙無極百年誕辰專拍自即日起至5月27日開放競投。

國際拍賣龍頭佳士得由詹姆士 ·佳士 得 (James Christie) 於 1766 年創立，每年舉行 350 多場拍賣，涵蓋超過 80 個拍賣類別，包括裝飾藝術品、珠寶、名酒等等，價格從 200 美元至超過 1 億美元不等。



張大千《碧峰古寺》(圖/佳士得香港)



常玉的《靜月瑩菊》（左）和《白菊》(圖/佳士得香港)



趙無極《24.01.63》(圖/佳士得香港)



奈良美智《無題》(圖/佳士得香港)