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【新冠肺炎大哉問】忝為全球製造重鎮　亞洲為何苦無疫苗？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 18:01
菲律賓街頭（圖／美聯社）

菲律賓街頭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）這波新冠肺炎（COVID-19）疫情來得又疾又猛，讓台灣防疫模範生的響亮招牌搖搖欲墜，破口一旦撕裂便難以遏制，歸根究柢還是因疫苗接種率過低。不僅台灣，亞洲多國也面臨類似窘境，當歐美已在蠢蠢欲動準備解封，亞洲為何連疫苗都一劑難求？

金融時報報導，去年控制疫情還算得宜的亞洲各國，今日卻一個個身陷泥淖，情況各異，但殊途同歸，那就是缺乏疫苗自產能力，只能被動等待疫苗到貨。

從數字看，先進國家如日本、南韓、與澳洲，接種率卻連差強人意都稱不上。日本每百人僅施打6.3劑，相較之下英國卻有90劑。至於泰國、越南與菲律賓等開發中國家，大規模接種工作更是舉步維艱。

產業分析師點出亞洲落後的三大理由：其一，防疫相對成功，政府較無取得疫苗的壓力。再者，染疫人口較少，不利臨床試驗進行。第三，缺乏國際級藥廠，並無向全球招募受試者的能力。

最諷刺者當屬印度。僅管有著全球最大疫苗商印度血清研究所（Serum Institute of India），每月可產出6千至7千萬劑牛津/阿斯特捷利康（AZ）疫苗，卻因政府態度懈怠，料想1月就能壓下疫情，而釋出「美好日常即將回歸」的誤判訊息，導致各廠商不願加碼投資產能，當疫情突如野火燎原，便一發不可收拾，徒留早知如此何必當初之興嘆。

日本對疫苗研發也不積極，雖有採先進技術製造的DNA與RNA疫苗，卻進度牛步，僅通過小規模試驗。南韓也好不到哪裡去，其著重於代工製造，對自行研製興趣缺缺。癥結在，疫苗研發並非易事，不僅得有先進科技、大藥廠的組織勢力，更仰賴政府「錢不是問題」的鼎力支持。

報導指，中國算是亞洲例外，畢竟其大規模產製疫苗的能力，足以與歐美抗衡。然而，在疫苗外交的政治考量下，半數疫苗輸往國外，自家接種率並不算高。姑且不論政治因素，中國疫苗的風險不乏議論，過去幾年來關於灌水疫苗等醜聞仍歷歷在目，自產的新冠疫苗，不僅有數十種副作用，效力也不足，就品質、就信譽、就安全性而論，中國藥商想追上歐美藥廠，恐怕也長路迢迢。
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