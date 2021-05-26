日媒籲停辦東京奧運 日智庫：停辦損失不影響日本經濟

東京奧運停辦與否，日本境內反對聲浪不斷。朝日新聞今（25）日公開表態應當停辦。（ 來源：中央社） 東京奧運停辦與否，日本境內反對聲浪不斷。朝日新聞今（25）日公開表態應當停辦。（ 來源：中央社） (來源 中央社)

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）日本新冠疫情加劇，各界對東京奧運停辦呼聲不斷。日本朝日新聞今（26）日開出媒體界第一槍，表態今夏應停辦東京奧運。日本民間智庫野村綜合研究所25日估算，停辦冬奧及帕運經濟損失或達1兆8000億日圓（約新台幣4616億元）。

贊助東奧約60億日圓（約新台幣15.3億元）的朝日新聞今日透過社論，以「生命健康最優先」、「防疫無法容許任何賭注」為訴求，呼籲首相菅義偉停辦東奧，該媒體為首家日本全國性媒體明確表態今夏天不應舉辦東奧。

社論指出，新冠疫情延燒，「緊急事態宣言」的延長無可避免，此情此景在夏天舉辦冬奧與帕運沒有意義，「我們要求首相冷靜客觀地評估情勢，並作出停辦今夏奧運會的決定。」

社論提及國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（John Coates）21日的發言，認為其「即便東京繼續處在防疫的緊急事態宣言下，奧運仍將如期舉辦」的說法獨善其身。

社論認為，應以民眾生命與健康作為最優先考量，在日本防疫並未形成集體免疫，也無法保證舉辦東奧時疫情已趨緩，甚至還可能面對世界各地湧入的人潮帶來新變異病毒株威脅的情況下，「防疫無法容許任何賭注」。該社引用其5月民調結果，僅14%受訪者贊成東奧如期舉行。

這篇社論也指出在新冠疫情下的奧運有違奧運憲章理念。因各國疫苗取得情況懸殊，選手參賽情況差距顯著，表現情況也會受影響，「這樣也要辦奧運的意義何在？」社論更譴責，奧運已淪為執政黨維持政權及助選工具。

東奧停辦沸沸揚揚，停辦的經濟損失成關注焦點。日本民間智庫野村綜合研究公布試算，停辦東京奧運及帕運可能對日本造成約1兆8000億日圓（約新台幣4616億元）經濟損失，然而專家也指出，舉辦奧運所可能造成的疫情擴散，恐帶來大於收益的經濟損失。

朝日新聞報導，試算指出，東奧及帕運如期舉辦且開放境內觀眾進場的話，經濟效益包括營運費1兆2070億日圓（約新台幣3282億元）、門票收入約900億日圓（約新台幣229.8億元）、相關商品及購入新電視約2910億日圓（約新台幣740億元）等。

該智庫也指出，如期舉辦奧運但不開放觀眾進場的話，損失約1468億日圓（約新台幣375億）。值得注意的是，真停辦東奧及帕運，試算之損失金額僅占去年度日本國內生產毛額（GDP）約0.33%，不足以引響日本經濟景氣。而日本兩度發布「緊急事態宣言」都至少造成6.3兆日圓（約新台幣1兆6087億元）經濟損失。