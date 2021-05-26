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新北市加強長照機構防疫作為　長照協會建議中央優先納入施打疫苗

By 台灣英文新聞
2021/05/26 17:06
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

近日台北市有長照機構傳出住民感染新冠肺炎確診，為強化住宿式機構防疫及照顧安全，新北市政府社會局26日嚴格要求機構要加強了解工作人員及其家人的健康、接觸史及活動史，自主管理，如發現異常要即時通報。新北市長期照護發展協會理事長郭麗宴則代業者發聲，建議中央優先將機構工作人員納入施打疫苗，提供工作人員抗原快篩，若有住民住院在返院前應先快篩，待確定陰性後再返機構，以確保住民的健康。

社會局副局長林昭文表示，在三級警戒指引下，家屬一律改以電話或視訊關懷，為強化防疫安全，機構應嚴格管制外來人員，包含合約廠商像送貨等，避免與外部交流。全員應遵守相關防疫措施，備妥防疫物資，落實感控作為及分倉分流的動缐。

林昭文強調，除必要性醫療如洗腎或緊急性醫療需求外，鼓勵以視訊遠距看診；若有住民就醫或住院，包含陪同就醫人員返回機構時，要確實做好清潔消毒及必要隔離等防疫感控措施。

新北市長期照護發展協會理事長郭麗宴表示，由於日前台北市有長照機構傳出確染者，加上在機構內的住民屬高齡長輩，身體的抵抗力較弱，為照顧好住民的安全和健康，業者強烈反映，中央應優先將機構的工作人員優先納入施打疫苗，提供長照機構工作人員抗原快篩，如有住民住院或就醫返院前應先快篩陰性後再返機構。

更新時間 : 2021-05-26 23:09 GMT+08:00

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