防疫期間假借機械除草違規倒土 新北開罰6萬元

新北市農業局山坡地違規查緝不打烊， 近期新北市因新冠肺炎疫情肆虐升溫， 為避免不肖業者趁政府機關忙於防範疫情時， 於山坡地濫墾濫伐破壞水土保持， 農業局表示疫情期間山坡地違規取締工作仍會持續進行， 假日亦有安排輪值人員待命，倘有涉及違規，市府仍將現場取締， 切勿以身試法。

新冠肺炎疫情日益嚴重，本月15日發布全國三級警戒， 部分政府機關開始實施居家辦公並減少外出， 但山坡地查報取締沒有休兵日，衛星影像變異點亦持續監控山坡地， 避免山坡地濫墾破壞水土保持。疫情期間，倘接獲山坡地違規通報， 農業局亦會前往勘查及制止。在5月間市府接獲民眾檢舉八里區有業 者在山坡地堆土，八里公所前往查報並通知農業局，農業局於本月2 5日會同地政事務所等相關單位現場勘查， 查獲楊姓業者藉由申請機械除草的名義， 未先擬具水土保持計畫即在山坡地堆積土石， 現場認定違反水土保持法，依規定裁罰新臺幣6萬元整， 展現山坡地查報取締不打烊及守護新北山坡地的決心

農業局長李玟表示，目前正值防疫期間，重申民眾不要有僥倖心態， 倘查獲不肖業者利用疫情期間惡意濫墾山坡地，將處以新臺幣6萬元 以上30萬元以下罰鍰。倘有涉及佔用他人或國有土地情事， 另移送司法機關調查。 各區公所也持續指派巡查人員負責山坡地巡查、 查報及制止等行為外，衛星影像也持續監控山坡地， 讓山坡地違規無所遁形。