防疫期間假借機械除草違規倒土 新北開罰6萬元

楊姓業者利用機械除草名義違規堆積土石。(照片由新北市農業局提供)
楊姓業者利用機械除草名義違規堆積土石。(照片由新北市農業局提供)
新北市農業局山坡地違規查緝不打烊，近期新北市因新冠肺炎疫情肆虐升溫，為避免不肖業者趁政府機關忙於防範疫情時，於山坡地濫墾濫伐破壞水土保持，農業局表示疫情期間山坡地違規取締工作仍會持續進行，假日亦有安排輪值人員待命，倘有涉及違規，市府仍將現場取締，切勿以身試法。
新冠肺炎疫情日益嚴重，本月15日發布全國三級警戒，部分政府機關開始實施居家辦公並減少外出，但山坡地查報取締沒有休兵日，衛星影像變異點亦持續監控山坡地，避免山坡地濫墾破壞水土保持。疫情期間，倘接獲山坡地違規通報，農業局亦會前往勘查及制止。在5月間市府接獲民眾檢舉八里區有業者在山坡地堆土，八里公所前往查報並通知農業局，農業局於本月25日會同地政事務所等相關單位現場勘查，查獲楊姓業者藉由申請機械除草的名義，未先擬具水土保持計畫即在山坡地堆積土石，現場認定違反水土保持法，依規定裁罰新臺幣6萬元整，展現山坡地查報取締不打烊及守護新北山坡地的決心
農業局長李玟表示，目前正值防疫期間，重申民眾不要有僥倖心態，倘查獲不肖業者利用疫情期間惡意濫墾山坡地，將處以新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。倘有涉及佔用他人或國有土地情事，另移送司法機關調查。各區公所也持續指派巡查人員負責山坡地巡查、查報及制止等行為外，衛星影像也持續監控山坡地，讓山坡地違規無所遁形。