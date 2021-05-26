五股夏綠地火警曝光非法廢棄物處理 新北環保局逮人重罰

照片來源：新北市環保局提供
照片來源：新北市環保局提供
新北環保局24日晚間10時接獲消防局、警察局通報五股夏綠地發生疑似廢棄物火警，稽查人員到場後發現焚燒物確實為廢棄物，現場人員稱起火原因為「拆除建物」不慎引燃。由於該業者未領有廢棄物清除、處理許可證，其收受廢棄物行為已違反廢棄物清理法第46條第4款規定，最重可處5年以下有期徒刑及併科新臺幣1,500萬元以下罰金，全案將由警察機關移送地檢署偵辦，至於是否屬刻意焚燒處理廢棄物也將一併由檢警調查。
環保局說明，前日晚間22時許，接獲消防局及警察局通報五股夏綠地發生廢棄物火警，稽查員立即前往現場，抵達時火勢已大致撲滅，留有大面積之廢棄物焚燒痕跡，正由消防局持續灑水降低溫度，因所在位置為市府試辦都市計畫之敏感區位，警察局蘆洲分局德音及更寮派出所均派員前往了解蒐證。
經稽查人員仔細檢查現場事證，發現殘留餘燼裡夾雜大量廢棄物且種類複雜，行為人稱火災為切割廠房金屬物件產生之火星所引燃，但經稽查人員依現場存有大量廢棄物餘燼判斷，應為違法處理廢棄物之行為。環保局指出，因現場行為人未領有廢棄物清除、處理許可證卻收受廢棄物之違法事實確鑿，已違反廢棄物清理法相關規定，故將會同警察局更寮派出所員警移送刑事偵辦。至於是否屬利用焚燒方式處理廢棄物，則俟消防局調查報告完成後，一併移請檢察官偵辦。
環保局提醒，廢棄物之貯存、清除、處理，皆應依廢棄物清理法之規定妥善處置，不應貪圖方便或暴利而隨意棄置或處理。而在目前疫情高度管制期間，環保局仍將持續執行污染稽查工作，以阻止破壞環境之行為。環保局強調，時值市府上下正全力防疫之際，卻仍有違法之徒趁機破壞環境以謀取不當利益，嚴重耗費行政資源，故一經查獲違法情事，定將從嚴從重裁罰，絕不寬貸。也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。