Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

五股夏綠地火警曝光非法廢棄物處理 新北環保局逮人重罰

By 台灣英文新聞
2021/05/26 17:03
照片來源：新北市環保局提供

照片來源：新北市環保局提供

新北環保局24日晚間10時接獲消防局、警察局通報五股夏綠地發生疑似廢棄物火警，稽查人員到場後發現焚燒物確實為廢棄物，現場人員稱起火原因為「拆除建物」不慎引燃。由於該業者未領有廢棄物清除、處理許可證，其收受廢棄物行為已違反廢棄物清理法第46條第4款規定，最重可處5年以下有期徒刑及併科新臺幣1,500萬元以下罰金，全案將由警察機關移送地檢署偵辦，至於是否屬刻意焚燒處理廢棄物也將一併由檢警調查。

環保局說明，前日晚間22時許，接獲消防局及警察局通報五股夏綠地發生廢棄物火警，稽查員立即前往現場，抵達時火勢已大致撲滅，留有大面積之廢棄物焚燒痕跡，正由消防局持續灑水降低溫度，因所在位置為市府試辦都市計畫之敏感區位，警察局蘆洲分局德音及更寮派出所均派員前往了解蒐證。

經稽查人員仔細檢查現場事證，發現殘留餘燼裡夾雜大量廢棄物且種類複雜，行為人稱火災為切割廠房金屬物件產生之火星所引燃，但經稽查人員依現場存有大量廢棄物餘燼判斷，應為違法處理廢棄物之行為。環保局指出，因現場行為人未領有廢棄物清除、處理許可證卻收受廢棄物之違法事實確鑿，已違反廢棄物清理法相關規定，故將會同警察局更寮派出所員警移送刑事偵辦。至於是否屬利用焚燒方式處理廢棄物，則俟消防局調查報告完成後，一併移請檢察官偵辦。

環保局提醒，廢棄物之貯存、清除、處理，皆應依廢棄物清理法之規定妥善處置，不應貪圖方便或暴利而隨意棄置或處理。而在目前疫情高度管制期間，環保局仍將持續執行污染稽查工作，以阻止破壞環境之行為。環保局強調，時值市府上下正全力防疫之際，卻仍有違法之徒趁機破壞環境以謀取不當利益，嚴重耗費行政資源，故一經查獲違法情事，定將從嚴從重裁罰，絕不寬貸。也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。

更新時間 : 2021-05-26 23:09 GMT+08:00

最受歡迎

不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
新北累計1496例　27處篩檢站一次看！ 確診者足跡熱點 三重幸福戲院、三和幸福菜市場入列
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
快訊！新北市淡江大學4師生確診 足跡曝光
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
待在家！GOOGLE最新確診者足跡地圖　小心極高危險生活圈在你身邊
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
台灣北市防疫旅館5/24發招募令　市府: 從事有薪的「無接觸服務」•工作人員一律施打疫苗
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
【台灣3級警戒】慢性病人不敢去醫院看病？健保署：「視訊診療門診」5 步驟線上看診、領藥
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
台灣北市府設置捐款專戶•即日起至6/30接受各界善款　用於醫護補助、防疫住宿、購買快篩試劑等
【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!
【更新】台灣疫情未趨緩　北市5/24起實施2大新措施: 所有飲食店飲料店禁內用•20所急救責任醫院加開快篩!
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
台灣教育部延期停課至六月中？指揮中心教一招快速揪出假消息
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要
【三級警戒延長至6/14】台灣連5天本土個案破百　5/19全國三級警戒！指揮中心: 目前尚無升四級之必要