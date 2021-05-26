五股夏綠地火警曝光非法廢棄物處理 新北環保局逮人重罰

新北環保局24日晚間10時接獲消防局、 警察局通報五股夏綠地發生疑似廢棄物火警， 稽查人員到場後發現焚燒物確實為廢棄物，現場人員稱起火原因為「 拆除建物」不慎引燃。由於該業者未領有廢棄物清除、處理許可證， 其收受廢棄物行為已違反廢棄物清理法第46條第4款規定， 最重可處5年以下有期徒刑及併科新臺幣1,500萬元以下罰金， 全案將由警察機關移送地檢署偵辦， 至於是否屬刻意焚燒處理廢棄物也將一併由檢警調查。

環保局說明，前日晚間22時許， 接獲消防局及警察局通報五股夏綠地發生廢棄物火警， 稽查員立即前往現場，抵達時火勢已大致撲滅， 留有大面積之廢棄物焚燒痕跡，正由消防局持續灑水降低溫度， 因所在位置為市府試辦都市計畫之敏感區位， 警察局蘆洲分局德音及更寮派出所均派員前往了解蒐證。

經稽查人員仔細檢查現場事證， 發現殘留餘燼裡夾雜大量廢棄物且種類複雜， 行為人稱火災為切割廠房金屬物件產生之火星所引燃， 但經稽查人員依現場存有大量廢棄物餘燼判斷， 應為違法處理廢棄物之行為。環保局指出， 因現場行為人未領有廢棄物清除、 處理許可證卻收受廢棄物之違法事實確鑿， 已違反廢棄物清理法相關規定， 故將會同警察局更寮派出所員警移送刑事偵辦。 至於是否屬利用焚燒方式處理廢棄物，則俟消防局調查報告完成後， 一併移請檢察官偵辦。

環保局提醒，廢棄物之貯存、清除、處理， 皆應依廢棄物清理法之規定妥善處置， 不應貪圖方便或暴利而隨意棄置或處理。 而在目前疫情高度管制期間，環保局仍將持續執行污染稽查工作， 以阻止破壞環境之行為。環保局強調， 時值市府上下正全力防疫之際， 卻仍有違法之徒趁機破壞環境以謀取不當利益，嚴重耗費行政資源， 故一經查獲違法情事，定將從嚴從重裁罰，絕不寬貸。 也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線 通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。