新北停課不停餐 幸福晨飽、幸福保衛站讓孩子營養又健康

因應新冠肺炎疫情，全國持續延長不到校至6月14日 ，在停課期間弱勢學生的溫飽備受關注，新北市政府提供「 幸福晨飽」早餐及午餐補助，預計挹注超過5,100萬元的預算照 顧3萬多名弱勢學子，同時如有因疫情突發需求的18歲以下孩童， 可循新北市幸福保衛站機制直接至4大超商及八方雲集免費領取餐點 ，確保孩子們在疫情期間三餐溫飽不用愁。

沙崙國小有對小兄弟，分別就讀六年級及一年級， 家庭狀況為低收入戶，家長因照顧年幼子女工作不穩定。 日前突來的停課訊息， 讓媽媽對於本來孩子在學校可以吃到營養午餐深深發愁， 在停課期間不知如何是好，但好在學校以營養午餐現金給予的方式， 讓她頓時感到負擔大減，可以擁有高度自由性為孩子準備餐點， 例如早餐買三明治，中餐購買水餃、麵食、炒飯各式小吃， 對於新北市讓孩子停課在家餐點有著落，心無旁鶩安心學習， 由衷感謝政府的美意。

據新北市政府統計目前因故無法照顧小孩， 持續送孩子到學校或幼兒園接受基本照顧的孩子每日平均約900多 名學(幼)生。為了讓到校的孩子午餐無虞， 新北市採多元供餐的模式，因應孩子用餐的需求，其中55%的學校 由中央餐廚業者支援供餐，20%由學校自立廚房供應， 另外尚有學校採購及家長自帶便當方式提供午餐。

以中和區興南國小為例，到校的孩子因屬弱勢家庭， 因此午餐與課後班皆有補助。陳小明（化名）同學說：「 到學校有不懂可以直接問老師，餐點份量也很多，有時候還有水果。 」蔡麗華校長表示， 家長們對於艱困時刻孩子仍然得以溫飽又有人照顧， 都非常認同政策執行過程中仍保有一定的彈性， 讓有困難的家庭獲得最實質協助， 學校也非常感謝團膳業者即使在學校人數極少的狀況下， 仍秉持的公益理念提供午餐服務。

不僅如此，新北市與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成 立「幸福保衛站」，提供緊急餐點與通報服務主動關懷18歲以下遭 遇家庭變故或急難事由孩童，八方雲集亦於109年加入合作行列。 學童只要到門市填寫基本資料，即可領取便當、麵食、麵包、飯糰、 水餃及鍋貼等主食餐點及不含酒精之飲料或湯品1份。 更因應現行疫情，為降低出門取餐受感染風險，還提供「加倍取餐」 及「餐食外帶」服務，以兼顧防疫及健康。

教育局長張明文表示，新北市長期重視弱勢學生健康成長， 疫情期間關懷不間斷，提供餐點協助。 學校教職員也都時時關心在家學習的孩子， 一旦發現需要幫助的學生，都會及時協助或轉介相關資源， 希望每個孩子都能得到妥善的照顧。

新北市幸福保衛站提供緊急餐點與通報服務主動關懷18歲以下遭遇家庭變故或急難事由孩童，八方雲集亦於109年加入合作行列。(照片由新北市教育局提供)

因疫情突發需求的18歲以下孩童，可循新北市幸福保衛站機制直接至4大超商免費領取餐點。(照片由新北市教育局提供)