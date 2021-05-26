新北停課不停餐 幸福晨飽、幸福保衛站讓孩子營養又健康

因應新冠肺炎疫情，全國持續延長不到校至6月14日，在停課期間弱勢學生的溫飽備受關注，新北市政府提供「幸福晨飽」早餐及午餐補助，預計挹注超過5,100萬元的預算照顧3萬多名弱勢學子，同時如有因疫情突發需求的18歲以下孩童，可循新北市幸福保衛站機制直接至4大超商及八方雲集免費領取餐點，確保孩子們在疫情期間三餐溫飽不用愁。
沙崙國小有對小兄弟，分別就讀六年級及一年級，家庭狀況為低收入戶，家長因照顧年幼子女工作不穩定。日前突來的停課訊息，讓媽媽對於本來孩子在學校可以吃到營養午餐深深發愁，在停課期間不知如何是好，但好在學校以營養午餐現金給予的方式，讓她頓時感到負擔大減，可以擁有高度自由性為孩子準備餐點，例如早餐買三明治，中餐購買水餃、麵食、炒飯各式小吃，對於新北市讓孩子停課在家餐點有著落，心無旁鶩安心學習，由衷感謝政府的美意。
據新北市政府統計目前因故無法照顧小孩，持續送孩子到學校或幼兒園接受基本照顧的孩子每日平均約900多名學(幼)生。為了讓到校的孩子午餐無虞，新北市採多元供餐的模式，因應孩子用餐的需求，其中55%的學校由中央餐廚業者支援供餐，20%由學校自立廚房供應，另外尚有學校採購及家長自帶便當方式提供午餐。
以中和區興南國小為例，到校的孩子因屬弱勢家庭，因此午餐與課後班皆有補助。陳小明（化名）同學說：「到學校有不懂可以直接問老師，餐點份量也很多，有時候還有水果。」蔡麗華校長表示，家長們對於艱困時刻孩子仍然得以溫飽又有人照顧，都非常認同政策執行過程中仍保有一定的彈性，讓有困難的家庭獲得最實質協助，學校也非常感謝團膳業者即使在學校人數極少的狀況下，仍秉持的公益理念提供午餐服務。
不僅如此，新北市與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成立「幸福保衛站」，提供緊急餐點與通報服務主動關懷18歲以下遭遇家庭變故或急難事由孩童，八方雲集亦於109年加入合作行列。學童只要到門市填寫基本資料，即可領取便當、麵食、麵包、飯糰、水餃及鍋貼等主食餐點及不含酒精之飲料或湯品1份。更因應現行疫情，為降低出門取餐受感染風險，還提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，以兼顧防疫及健康。
教育局長張明文表示，新北市長期重視弱勢學生健康成長，疫情期間關懷不間斷，提供餐點協助。學校教職員也都時時關心在家學習的孩子，一旦發現需要幫助的學生，都會及時協助或轉介相關資源，希望每個孩子都能得到妥善的照顧。
新北市幸福保衛站提供緊急餐點與通報服務主動關懷18歲以下遭遇家庭變故或急難事由孩童，八方雲集亦於109年加入合作行列。(照片由新北市教育局提供)
因疫情突發需求的18歲以下孩童，可循新北市幸福保衛站機制直接至4大超商免費領取餐點。(照片由新北市教育局提供)