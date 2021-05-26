疫情三級警戒延長！北富銀力挺「無接觸金融」 推出LINE POINTS抽獎活動

台灣疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨(25)日宣布疫情三級警 戒將延長到6/14，接下來這段時間也將成為疫情控制的關鍵期。 為鼓勵國人多使用數位服務，減少實體接觸， 台北富邦銀行除了於日前推出線上跨行轉帳手續費加碼優惠， 即日起更針對行動銀行舉辦LINE POINTS抽獎，引導民眾體驗「無接觸金融」。此外， 北富銀與台北市政府合作開發的智慧支付平台pay.taipei （下稱：pay.taipei）近期也新增信用卡繳費功能， 可刷卡支付水費、停車費等12項費用，相當便利， 若繳交停車費還可再享95折優惠， 北富銀呼籲雙北民眾可多加運用，不出門也能輕鬆完成繳費， 安心做好居家防疫。

北富銀表示，為提升防疫效果，北富銀不僅第一時間全台動員， 加強總行及分行的清潔消毒及防護措施、執行員工分流和居家辦公， 更全力推動數位金融應用，希望協助大眾降低外出傳染風險。 針對民眾常用的金融服務，北富銀目前已提供多項便捷的數位工具， 例如北富銀的行動銀行，舉凡存匯轉帳、投資理財、費用繳付、 帳務查詢、調高轉帳限額等各項金融業務，都可透過行動銀行app 快速完成，輕鬆簡單「Bank from Home 」，可說是居家防疫的基本配備。隨著三級警戒延長， 北富銀建議客戶可先下載啟用， 後續需要處理金融事務時即可在家一指完成， 給自己與家人更好的保護。

北富銀也同步為行動銀行用戶推出LINE POINTS抽獎活動，完成以下任務就有機會抽中100點LIN E POINTS（限量2,000組）。自即日起至6/30止， 未使用過北富銀行動銀行的客戶，安裝並成功啟用行動銀行app， 即可獲得一次抽獎機會；而行動銀行全體用戶(不分新舊用戶)， 只要在活動期間內成功設定行動銀行中「轉帳調額」、「快速登入」 、「設定通知」中任一項功能，就能獲得一次抽獎機會， 若三項都成功設定，可獲得三次抽獎機會， 新用戶合計最高可參加四次抽獎，舊用戶也享最高三次抽獎機會！

隨著疫情升溫，大眾配合防疫也都儘量待在家中， 但仍有不少民眾為了繳交各項費用， 攜帶單據到銀行或便利商點等實體通路繳費， 也有部分車主是將車輛停放路邊收費停車格， 防疫期間還得特地為繳費外出，暴露在接觸傳染的風險中。 北富銀表示，由北富銀與台北市政府合作開發的pay. taipei，可支持包括台北市自來水費、路邊停車費、 交通違規分期罰鍰、公司登記費等50多項費用的繳付， 使用時無須安裝app，只要進入網頁即可查詢帳單並完成付款， 相當簡易；同時，自今年4月起，pay.taipei還升級推出 信用卡刷卡功能，民眾可持31家合作銀行信用卡支付路邊停車費、 自來水費等12項費用，繳費流程更快捷。而在6/30前，使用p ay.taipei繳納台北市路邊停車費還可享95折優惠， 希望民眾多利用pay.taipei線上完成繳費， 避免到實體通路以降低傳染風險，攜手守護抗疫防線。