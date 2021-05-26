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悠關台灣人健康！蔡英文：須由中央統籌購買疫苗　國內外採購已近3千萬劑

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 16:34
總統兼民進黨主席蔡英文（左）26日表示，疫苗的購買 ，都必須由中央統籌；只有跟原廠洽購，才可以獲得原 廠直接保證跟負擔責任，避免法律與...

蔡英文：疫苗購買必須由中央統籌

總統兼民進黨主席蔡英文（左）26日表示，疫苗的購買 ，都必須由中央統籌；只有跟原廠洽購，才可以獲得原 廠直接保證跟負擔責任，避免法律與... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣第三級疫情警戒昨日宣布延長至6月14日，總統兼民進黨主席蔡英文今(26)日在中常會中致詞時表示，除了感謝國人的配合和自律，同時指示行政院推動紓困振興的實施方法，對於疫苗的購買，她並指示，疫苗都必須由中央統籌，配合中央整體防疫策略，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性。

中央社引述民進黨發言人謝佩芬轉述蔡英文總統稍早於中常會的致詞，她表示，國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ，美國的莫德納（Moderna），以及德國的BNT，政府都積極接洽採購，也順利訂購到英美的這兩支疫苗。

蔡英文指出，德國的BNT，政府與德國原廠也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約。

對於疫苗的採購，蔡英文表示，政府的做法有三：第一、疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央統籌，並且要配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

第二、像是已經採購的AZ疫苗和Moderna疫苗，指揮中心的原則是直接與原廠洽購，或是透過COVAX平台向原廠洽購。只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。

第三、蔡英文指出，包括外購和國產疫苗，政府已經購買將近3,000萬劑疫苗，將在幾個月內分批到貨。預計到8月底，將會有累計1,000萬劑疫苗。政府會盡全力加速到貨，提供更多疫苗給國人接種。此外，國產疫苗也都在進度上，將會提供穩定、充裕的疫苗。

蔡英文希望大家全力支持疫苗由中央統籌處理，中央也會全力支援地方防疫工作和需求。

悠關台灣人健康！蔡英文：須由中央統籌購買疫苗　國內外採購已近3千萬劑

圖片載自蔡英文line
疫苗
疫情

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