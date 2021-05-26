IE瀏覽器走入歷史！明年六月將終止服務

微軟的舊版IE瀏覽器即將在明年6月終止服務，全面由Microsoft Edge取代。（圖/擷取自Microsoft） 微軟的舊版IE瀏覽器即將在明年6月終止服務，全面由Microsoft Edge取代。（圖/擷取自Microsoft）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）IE瀏覽器將在2022年6月15日從微軟系統中被汰除，並由Microsoft Edge取代，讓使用者瀏覽網頁時不用再經歷卡頓，能更順暢、安全地使用網路。

Internet Explorer（IE）瀏覽器於1995年進入微軟Windows作業系統，幾乎每個電腦使用者都曾透過IE接觸網際網路，然而隨著各家系統推出更好用的瀏覽器，尤其是2008年Google推出的Chrome後，IE瀏覽器逐漸失去優勢，被許多網友嫌棄其速度太慢、時常卡頓。

根據路透社的報導，微軟公司（Microsoft）在5月中旬表示，其開發的IE瀏覽器將於明年6月中停止服務，不再支援某些版本的Windows 10作業系統。這代表IE瀏覽器並非僅是暫停更新，而是無法繼續再被使用。

微軟的忠實粉絲也無須擔心，IE瀏覽器終止服務後，將由微軟2015年推出的Edge取代。根據IThome的報導，Edge瀏覽器具備更高的安全性，能面對平均每秒鐘發生579次密碼攻擊的狀況。

此外，IE中的密碼、資料集和瀏覽記錄都能搬移至Edge上，在遇到需要IE才能開啟的網站，也可以使用Edge內建的IE模式存取。