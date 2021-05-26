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台灣南投爭取30萬劑上海復星「復必泰」疫苗　外界指疑點重重

外界質疑交易價太低不合理、若成交也恐是「快過期」疫苗

By 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 15:19
南投縣長林明溱（中）資料照。

南投縣長林明溱（中）資料照。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）疫情持續升溫，民眾也相當關注疫苗到貨進度，南投縣長林明溱對外表示，已經接洽「上海復星醫藥」，準備花2500萬購買30萬劑「德國BNT輝瑞疫苗」，讓縣民免費施打，但中央官員、媒體人及專家不約而同指疑點重重。

林明溱說，南投縣府已經接洽上海復星醫藥，準備花2500萬購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，讓縣民免費施打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日回應，南投至今都沒連絡中央，如果真的有心，上海復星應該先申請藥證，不要只會放話。而最新消息，南投縣府已於早上九點將申請書送交中央，至於能否申請成功？則有待後續CDC回應。

至於地方政府南投縣是否可另行自購上海復星醫藥疫苗，陳宗彥表示，疫苗施打是防疫措施重要環節，需由指揮中心統籌規劃，但截至25日均未收到南投縣政府送件申請採購而且，疫苗施打是防疫措施重要環節，需由指揮中心統籌規劃。

2500萬元買30萬劑？賠本交易誰來做

獨立調查記者姚惠珍25日也在臉書專頁上質疑林明溱的說法，指上海復星簽的約是「1億劑2.5億歐元」，已經預付1.25億歐元（5000萬劑），等約是以1劑2.5歐元跟BNT買，相當台幣83元。姚指林明溱說要動用2500萬元買30萬劑，等於要付給復必泰1劑台幣83元，是否意謂中間的運輸、倉儲（超低溫喔）、配送等成本，全都上海復星自行吸收？她也質疑這樣的賠本交易怎會發生。

再者，姚惠珍也質疑，香港特區政府早前訂購了1,500萬劑疫苗供市民接種，當中包括將於9月底前「到期」的750萬劑復必泰疫苗，惟現時復必泰疫苗僅接種了約110萬劑，意味近640萬劑復必泰疫苗若未能在未來約4個月接種，將造成大量浪費。姚惠珍提醒南投縣政府，別買到快過期疫苗。

姚惠珍在另篇貼文也提到，林明溱口中「最有效最無副作用的」「德國BNT輝瑞疫苗」來源可能要打問號。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧26日也表示，上海復星跟BNT談好的是中國代表權，疫苗取名「復必泰」，而且「是由中國代工生產」，目前僅銷售到港澳，已出現不少瑕疵，也仍未經中國藥監局審批通過，不知縣府是否查證？另冷鏈系統準備好了沒？林縣長宣稱要用2500萬元要買30萬劑，等於一劑80多元，是輝瑞BNT疫苗市價的十分之一，如此低價縣長不會憂心嗎？還是請林縣長向中央申請6月到貨的疫苗比較實際。

中國來的疫苗　香港人接種意願低

根據中央社報導，香港當局計劃捐出部分COVID-19的BioNTech疫苗，原因是港人接種意願低，以及相關疫苗有使用期限。政府發言人25日表示，當局至今已採購新冠疫苗1500 萬劑，分別是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）「復必泰」BNT疫苗。不過，港民疫苗接種意願不高，截至5月24日，逾126萬人接種了第一劑，只占16歲或以上人口的19.3%。坊間解釋施打率低的原因包括市民擔心有副作用，以及一些「反送中」運動支持者消極抵抗官方防疫工作。
南投
疫苗

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