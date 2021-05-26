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【台灣三級警戒強化5大措施】外出沒戴口罩直接罰　休閒娛樂場所偷營業　店員、消費者「連坐罰」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 15:16
陳時中26日宣布，即起強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定。(取自指揮中心直播記者會)

陳時中26日宣布，即起強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定。(取自指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，因應本土疫情持續嚴峻，宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，民眾外出若未戴口罩，將不再勸導並直接開罰，應關閉的娛樂場所若違規營業，業者、店員、消費者，將一律開罰。

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【台灣三級警戒強化5大措施】外出沒戴口罩直接罰　休閒娛樂場所偷營業　店員、消費者「連坐罰」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情持續嚴峻，25日宣布全國延長第3級疫情警戒，即起也將強化5大防疫措施，嚴守社區防線。

陳時中說，全國進入三級警戒，民眾外出時務必全程佩戴口罩，未戴者若遭查獲，將不再勸導，直接開罰。

陳時中指出，經公告應關閉的休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。

【台灣三級警戒強化5大措施】外出沒戴口罩直接罰　休閒娛樂場所偷營業　店員、消費者「連坐罰」

此外，全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾一次購足需要用品，避免頻繁出入。

陳時中也強調，即起結婚將不宴客、喪禮不公祭，可家祭；宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入參拜。

指揮中心提醒，在外工作有飲食需求者(含外送員、工地勞工等)，可在空曠處、保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，於飲食期間暫時取下口罩。

最後，陳時中重申，全國進入三級警戒，民眾應減少不必要的移動，特別是跨區和跨縣市移動，各級學校也不得強制住宿學生返家、返鄉。

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