臺灣續防疫！台北動物園：大貓熊家族萌照報近況

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒期間，臺北市立動物園自封園後，許多人好奇，大貓熊家族這段期間在做些什麼呢?原來他們一家四口每天「照表操課」。園方分享了幾張萌照，同時分享了他們的近況，讓宅在家的大小朋友可以轉換一下居家辦公和停課不停學的心情。

台北市立動物園表示，這段期間，大貓熊老爸「團團」每天開心地享受著「一個熊」的生活；姐姐「圓仔」每天努力地吃東西，熱情無限、悠遊自在；媽媽「圓圓」在家照顧著活蹦亂跳的「幼兒」，努力維持著奶量，提供寶寶珍貴的母乳。「圓寶」則每天努力和圓圓學習各項「技能」。

園方表示，「圓寶」快要11個月大了，到1歲半以前的主食都是母奶，「圓圓」因為需要產奶，基礎代謝率提高，大幅耗能，因此常常顯得飢餓，保育員會隨時注意她們的營養調控，讓媽媽能夠營養均衡，身體健健康康。

照片由Taipei Zoo提供

跟所有的小孩一樣，「圓寶」也比較愛吃「窩窩頭」這樣的精緻食物，園方為了她腸道的健康，保育員精算過食用的量，同時希望鼓勵可愛的圓寶多多練習吃竹葉，才可以頭好壯壯、身體健康喔。防疫期間，「團團」、「圓圓」和「圓仔」都有牙齒護理的必要性，保育員和獸醫仍會持續注意他們牙齒的清潔。

動物園加強防疫封園期間，大貓熊家族成員們充分體現「『筍』照吃、『覺』照睡，生活不過日常」的精神。因應防疫規格的提升，動物園同仁的工作型態均有調整，但照顧及關心動物的心是沒有改變的，讓動物好朋友們能夠安心、安全的生活。

台北市立動物園呼籲，現在是疫情嚴峻的時刻，請大家務必遵守防疫相關規定，多多照顧自己，隨時關心周邊親友的健康。希望大家每天跟動物好朋友們一樣「吃得營養、睡得幸福」，一起挺過這一關。

照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供