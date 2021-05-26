【美中爭霸】美眾院外交事務委員會提法案抗衡中國

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美東時間25日，美國聯邦參議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）提出應對中國挑戰的全面性法案，呼籲重振美國外交、領導與全球投資，並在人權上援助台灣與香港。

米克斯提出「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act）長達470頁，內容涵蓋與中國競爭下的美國外交、國際組織領導地位、多邊對話、經濟競爭力、氣候變遷、人權等議題。

法案指出，應授權國會增加投注印太地區的人力與資源，並提出區域藍圖加強美國參與，包括與通常被美國外交政策忽視的國家。強調多邊主義，著力提升美國在國際、區域組織如聯合國（UN）、亞太經合組織（APEC）中的領導地位。透過多邊對話，鞏固美國與合作夥伴與盟友的承諾。

此外，透過氣候變遷、疫苗外交、發展融資以及數位與資安夥伴關係等層面，增進美國在全球舞台的戰略與經濟競爭力。

該法案也提出，要讓中國此一世界最大溫室氣體排放國為氣候議題負起責任，以確保在氣候保衛戰裡中國發揮建設性的作用。並呼籲要針對中國侵害新疆維吾爾人權行徑進行施壓，並提供符合需求的香港人以臨時庇護及難民身份入美。

路透社則報導，美國國會兩黨嚴重分歧，然而對中國採取強硬姿態是少數民主、共和兩黨取得跨黨派共識的議題之一。拜登政府支持各方為抗衡中國所做的努力。美國官員再三表明，與北京的競爭是美方最大的戰略挑戰。

路透引述眾院外交事務委員會一名幕僚消息，指米克斯有意跨黨合作，盡快在6月通過這項法案，之後再與眾院其他委員會的草案一併考慮，最終與參院提出的抗衡中國法案合併。 據悉，聯邦參議院也於25日對參院版的抗衡中國法案進行表決。