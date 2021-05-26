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台灣3級疫情警戒！內政部：全國宗教寺廟場所暫不進入及暫停公祭至6/14

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 11:35
臺北天后宮。(照片由Taiwan News林靜怡拍攝)

臺北天后宮。(照片由Taiwan News林靜怡拍攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心25日宣布，全國疫情警戒第3級延至6月14日，內政部為防堵疫情擴散於今(26)日宣布，同步延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭一直到解除警戒為止，近日將陸續函請國內宗教團體及殯葬設施配合防疫措施。

內政部表示，不論是宗教、殯葬場所或宗教、殯葬活動，都有人員群聚以及參與者頻繁接觸的情形，值此疫情嚴峻時刻，即使活動主辦單位配合實聯制、戴口罩等措施，仍具高度傳播風險，一旦出現群聚感染，將為國內防疫體系增添巨大負擔。

內政部說，在宗教集會活動部分，仍暫停辦理。宗教場所部分，寺廟、教會(堂)等宗教場所亦暫停開放民眾進入，但倘能落實實聯制、全程佩戴口罩、維持社交距離、禁止飲食、加強清消及其他各項防疫措施，民眾仍可在不群聚之情形下，於宗教建築物外之廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

另外，殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰、骸存放設施僅限進塔、遷出之案件，不開放民眾進塔祭拜。殯葬設施請善加利用行政院推出之「簡訊實聯制」系統，落實「實聯制」，並加強量測體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，並加強環境消毒。

內政部呼籲民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全，共同為防疫盡一份心力。

相關新聞：台灣疫情持續升溫　內政部：全國各縣市暫停公祭
內政部
喪葬儀式
疫情
宗教
禮拜

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