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臺灣睽違24年再逢最大滿月　在家防疫可與全球觀賞月全食　

臺北天文館：臺灣最近一次看到「月全食」奇景是在1997年，今天這次恰逢今年「最大滿月」，這樣的巧合並不常見，下次則要等到2033年10月。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 10:30
月全食。(圖片由臺北天文館提供)

月全食。(圖片由臺北天文館提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣三級疫情警戒，澆不息天文迷觀賞睽違24年的「月全食」逢「最大滿月」奇景。臺北天文館表示，今(26)日18:31，月亮東昇時將可見「月出帶食」，此時大部分月面已進入地球本影並而暗紅色，有興趣的民眾可透過直播，全程觀賞這場天文盛事。

臺北天文館表示，臺灣最近一次看到「月全食」奇景是在1997年，今天這次恰逢今年「最大滿月」，這樣的巧合並不常見，下次則要等到2033年10月。若錯過今天的月全食，今年還有一場「月偏食」會在11月19日登場，這兩次均為「月出帶食」，也就是月亮升起時已發生食的現象。

天文館說，由於月球在今日9:50才剛通過「近地點」，所以滿月視直徑達到33.5角分，是今年最大的滿月，也讓這次月食格外精彩，而「月出帶食」則增添了地景與月食合一的奇特畫面。

臺灣睽違24年再逢最大滿月　在家防疫可與全球觀賞月全食　

圖片由臺北天文館提供

臺北天文館說明，臺灣今晚18:31，月亮東昇時，即可見大部分月面因已進入地球本影而呈暗紅色，只剩下少部分月面尚為明亮。當19:09月亮完全進入地球本影後，整個月面均呈現暗紅色，稱為「食既」。接著19:19到達最接近本影中心處，為「食甚」。19:28開始離開本影逐漸恢復光亮，稱為「生光」。至20:53，月亮完全離開本影，恢復滿月形狀，稱為「復圓」。之後，月亮雖然看似已全然恢復光亮，但其實仍在「半影食」階段，只是亮度比平常略減，得特別留意才看得出差異。一直到21:51，月球完全離開地球半影區，整個月食才算真正結束。

為了讓天文迷安心防疫，臺北天文館與國內及世界各地天文單位共同透過直播，讓全國民眾不受天候影響、跨越地理限制，宅在家也可全程觀賞到這次天文奇景。

有關臺灣及世界各地直播資訊請見「網路天文館-天象預報」的「月全食專頁」 。
月全食
血月
最大滿月

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更新時間 : 2021-05-26 16:51 GMT+08:00

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