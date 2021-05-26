虛擬貨幣夯納入洗錢防制！台灣7月起交易需「實名制」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）虛擬貨幣成投資熱門，台灣7月起將虛擬通貨平台及交易業務事業7月納入洗錢防制管理。金管會25日公布相關草案，業者應落實「實名制」交易，若違反規定，依洗錢防制法至高罰款1000萬元。

虛擬通貨平台及交易業務事業7月1日起將納入洗錢防制管理，行政院指定金管會為該項事業的洗錢防制主管機關，該機關25日於官網發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，預告期定為14天。

據草案定義，「虛擬通貨平台及交易業務事業」業者包含五種類型：從事虛擬通貨與新台幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間的交換；從事虛擬通貨之間的交換；進行虛擬通貨之移轉；保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具；參與及提供虛擬通貨發行或銷售相關金融服務之行為者。

此外，草案規範包含五項重點。第一，虛擬交易實名制：規定上述業者應確認客戶身分，包括實質受益人辨識、姓名檢核及強化確認客戶身分等。

第二，擔任轉出方的平台，應將虛擬通貨移轉所涉及的轉出人及接收人資料，傳遞給擔任接收方的平台。

第三，應以紙本或電子資料保存與 客戶往來及交易之紀錄憑證，如對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。

第四，新台幣50萬元以上的現金交易，應向法務部調查局申報；此外，對客戶交易持續監控，若有可疑交易案件，應向法務部調查局申報。

第五，業者須建立防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度，定期更新洗錢及資恐風險評估報告，指派洗錢防制專責人員，並每年辦理在職訓練等。

中央社指出，目前將納管的業者，包含王牌數位創新股份有限公司、幣託科技有限公司、現代財富科技有限公司、思偉達創新科技股份有限公司、共識科技有限公司、京侖科技訊息股份有限公司、亞太易安特科技有限公司、數寶股份有限公司與庫幣科技有限公司。