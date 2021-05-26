樂趣！台灣兩廳院精選豪華視訊背景圖　線上會議一秒遮住家中雜亂

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）在家上班也要來點樂趣！許多人因疫情在家辦公或上課，經常需要參加視訊會議或線上課程，兩廳院推出戲劇院舞台、藝文廣場、觀眾席等場景供免費下載，不僅可以遮住家中雜亂，也可以一過外出乾癮。

兩廳院表示，因遠距視訊需求，許多軟體開發可更換會議背景軟體，國際上許多因疫情閉館多日的表演藝術場館、博物館、美術館也將畫作、展覽照片供民眾下載使用，例如大都會博物館、波士頓美術館、美國自然史博物館等。

兩廳院率先呼應，精選藝文廣場、音樂廳大廳水晶燈、劇院觀眾席、國家戲劇院舞台以及管風琴等多張場景，供觀眾下載使用，即日起可於官網下載視訊會議背景圖。



國家兩廳院藝文廣場(攝影／李易暹攝影工作室 Yi-Hsien Lee Photography)



國家音樂廳大廳施華洛世奇水晶燈下(攝影／李易暹攝影工作室 Yi-Hsien Lee Photography)

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，最近台灣大量的上班族變成全遠端工作，很多人因為家裡比較雜亂、不想被看到或單純為了好玩，用 Google Meet 或各式的視訊平台會議時都會置換背景。兩廳院特別開放下載場景美照，讓大家感受到劇院就是你家，也在疫情新日常中，讓大眾更認識兩廳院的各個角落。

兩廳院說明使用辦法，打開視訊軟體，以Google Meet為例，右下角有一個更換背景照片的選項，使用者可以選擇更換軟體提供照片，或是自己電腦或手機裡的照片。

兩廳院因應疫情升級閉館至6/14，受影響觀眾達5.5萬人。據統計，受本次疫情影響，兩廳院主辦及外租節目共取消48檔、延期19檔；兩廳院營運的售票系統「OPENTIX兩廳院文化生活」 5/11-6/8代售節目累計取消264檔，延期63檔。

「雨天，我們撐傘」方案，接受代售節目主辦單位的申請委託，開放觀眾線上填單，將票券的現金退款轉捐原主辦單位，或直接捐款，用行動表達支持。截至今日（5/25），共計30檔節目委託接受觀眾「現金」票款退款轉捐團隊，24表演團隊提供匯款帳戶資訊，供信用卡購票退刷觀眾及有意願捐款民眾支持參考。