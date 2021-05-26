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不受疫情影響！外貿協會助臺灣資通訊業者　拓展馬、汶、紐、澳4國市場

臺灣資通訊產業具有完整的產業供應鏈及優勢，可輸出國際之新興技術及產品多元廣泛，包括物聯網、大數據、人工智慧等關鍵科技技術與產業整合應用解決方案等。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/26 09:36
外貿協會副秘書長王熙蒙(左)、外交部國經司司長蔡允中(右)，下方為廠商簡報畫面。(照片由TAITRA提供/Taiwan News 後製)

外貿協會副秘書長王熙蒙(左)、外交部國經司司長蔡允中(右)，下方為廠商簡報畫面。(照片由TAITRA提供/Taiwan News 後製)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）面對全球新冠肺炎疫情(COVID-19)持續流行，外貿協會為協助國內企業拓展新南向市場、促進馬、汶、紐、澳4國對臺灣資通訊產業了解、增強我國出口鏈結，並建立長期供應、採購、投資關係及經貿產業交流，25日在線舉辦「2021亞太市場臺灣資通訊產品洽談會」。

外交部國經司司長蔡允中表示，疫情影響了我們過去的商業模式，並將全球經濟和供應鏈轉變為嶄新的面貌，並且在全球範圍內帶來了許多挑戰，但從積極的角度來看，也創造了很多數位科技帶來潛在的商機。

外貿協會副秘書長王熙蒙表示，臺灣位於世界半導體產業的中心，世界上最先進的晶片有85%是在我國生產的。臺灣雖然小，卻是全球資通訊產業中不可或缺的一部分。

外貿協會補充，一向獨步全球的臺灣資通訊業者非但未被疫情波及，反而因此受益，去(2020）年臺灣資訊電子產品總出口金額高達491億美元，年增15.4%。今年1-4月臺灣資訊電子業出口金額達179億美元，較去年同期成長31.2%。

臺灣資通訊產業具有完整的產業供應鏈及優勢，可輸出國際之新興技術及產品多元廣泛，包括物聯網、大數據、人工智慧等關鍵科技技術與產業整合應用解決方案等。

「2021亞太市場臺灣資通訊產品洽談會」有來自紐西蘭、澳洲、汶萊及馬來西亞等4國之資通訊公協會代表及19名潛在買主上線和台灣13家企業，如物聯網智慧應用的研華科技、網路通訊的友訊科技、在線學習和教學解決方案的圓展科技、監控解決方案的晶睿通訊、多媒體影音及 AI 臉部辨識技術開發商訊連科技，媒合商機。
外貿協會
資通訊
亞太市場臺灣資通訊產品洽談會

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