大豐國小幫肯亞偏鄉小學 family school申請到筆記型電腦，讓師生可跟世界連結進行跨國課程。(照片由新北市教育局提供) 大豐國小幫肯亞偏鄉小學 family school申請到筆記型電腦，讓師生可跟世界連結進行跨國課程。(照片由新北市教育局提供)

新北巿自5月18日實施停課不停學以來，各校教師發 揮創意，利用小白板書寫、肢體動作示範、科學實驗實作、 手持布偶對話、有獎問答即時回饋等方式，讓線上課堂呈現與以往不 同的風景。另外，新北教育局全國首創教師網路共課方式，推出「 新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，提供各項數位教學操作簡報，在資源共 享、課程開放、降低教師負擔、提供更多學習選擇的前提下， 讓親師生輕鬆掌握資源，享受線上學習的快樂。

教育局表示，讓每個孩子都能獲得應有的受教權益是新北最高準則， 因應疫情停課，每周多次召開線上會議，與學校及家長、 教師團體進行意見交流，讓各項政策能符合現場實務教學狀況。 目前教育局推出網路共課計畫，提供「新北數位學院」 教師線上教學增能，給老師魚也給老師釣竿，促進教師網路共課， 提升教學效能。

給老師魚也給老師釣竿 全國首創教師網路共課新北數位學院online go。(照片由新北市教育局提供)

張明文局長強調，新北數位學院以全國首創教師網路共課方式， 提供線上教學增能資源，具有減輕教師教學負擔、提升教學效果、 促進教師共備共學、降低網路資源消耗等多項優點。 未來新北網路共課計畫，將鼓勵教師跨領域、跨校跨區策略聯盟、甚 至以線上城鄉交流及國際姐妹校課程共享方式進行。 授權學校彈性自主，以單一教師上線授課，社群教師多元協作方式， 運用社群合作共備，可以減輕備課壓力，也透過觀摩交流，讓教師同 儕可激盪出更精彩的教學火花。

新北數位學位除了提供包括「教學篇」和「工具篇」各項數位教學操 作簡報，以簡單易懂的方式協助教師進行線上教學。未來更建置FU N課程資源庫，由局端找尋優質網課教師，開啟線上課堂， 建置各校線上錄製課程資源庫，提供跨校學校共享，呈現百花齊放多 元創意。

貢寮區國小策略聯盟，不僅有教師實體研習課程，更發展出跨校線上共備課程，展現7年來深耕跨校共備驚人的軟硬體線上教學實力。(照片由新北市教育局提供)

在偏鄉跨校課程共享部分，以貢寮區國小策略聯盟為例，從103年 教學精進開始，陸續邀請教育部夢N的國語文主力云團隊進行跨校共 備，加入混齡教學及公開課機制，108年開始規劃均一平台、 學習吧、google系列化教師課堂教學研習，購置師生chro mebook及線上直播設備。這2年不僅有教師實體研習課程， 更發展出跨校線上共備課程，建置五校英語每週一句學習網站，在停 課不停學期間早已超前部署，展現這7年來深耕跨校共備驚人的軟硬 體線上教學實力。

教育局表示，在停課不停學期間，充分授權各校以彈性多元方式進行 各項創意教學，新北數位學院online go就是教師線上教學的百寶箱，有工具也有指引， 降低教師備課壓力，學校也可同步集結成為線上課程資料庫， 提供後續長期運作的教學資源，讓線上教學變化無限可能。相關資源 請至教育局停課不停學專區(https://reurl.cc/ mqWjaW)查詢。

新北教育局全國首創教師網路共課方式，推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，讓師生輕鬆進行線上課程。(照片由新北市教育局提供)