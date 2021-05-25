大豐國小幫肯亞偏鄉小學 family school申請到筆記型電腦，讓師生可跟世界連結進行跨國課程。(照片由新北市教育局提供)
大豐國小幫肯亞偏鄉小學 family school申請到筆記型電腦，讓師生可跟世界連結進行跨國課程。(照片由新北市教育局提供)
新北巿自5月18日實施停課不停學以來，各校教師發揮創意，利用小白板書寫、肢體動作示範、科學實驗實作、手持布偶對話、有獎問答即時回饋等方式，讓線上課堂呈現與以往不同的風景。另外，新北教育局全國首創教師網路共課方式，推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，提供各項數位教學操作簡報，在資源共享、課程開放、降低教師負擔、提供更多學習選擇的前提下，讓親師生輕鬆掌握資源，享受線上學習的快樂。
教育局表示，讓每個孩子都能獲得應有的受教權益是新北最高準則，因應疫情停課，每周多次召開線上會議，與學校及家長、教師團體進行意見交流，讓各項政策能符合現場實務教學狀況。目前教育局推出網路共課計畫，提供「新北數位學院」教師線上教學增能，給老師魚也給老師釣竿，促進教師網路共課，提升教學效能。
給老師魚也給老師釣竿 全國首創教師網路共課新北數位學院online go。(照片由新北市教育局提供)
張明文局長強調，新北數位學院以全國首創教師網路共課方式，提供線上教學增能資源，具有減輕教師教學負擔、提升教學效果、促進教師共備共學、降低網路資源消耗等多項優點。未來新北網路共課計畫，將鼓勵教師跨領域、跨校跨區策略聯盟、甚至以線上城鄉交流及國際姐妹校課程共享方式進行。授權學校彈性自主，以單一教師上線授課，社群教師多元協作方式，運用社群合作共備，可以減輕備課壓力，也透過觀摩交流，讓教師同儕可激盪出更精彩的教學火花。
新北數位學位除了提供包括「教學篇」和「工具篇」各項數位教學操作簡報，以簡單易懂的方式協助教師進行線上教學。未來更建置FUN課程資源庫，由局端找尋優質網課教師，開啟線上課堂，建置各校線上錄製課程資源庫，提供跨校學校共享，呈現百花齊放多元創意。
貢寮區國小策略聯盟，不僅有教師實體研習課程，更發展出跨校線上共備課程，展現7年來深耕跨校共備驚人的軟硬體線上教學實力。(照片由新北市教育局提供)
在偏鄉跨校課程共享部分，以貢寮區國小策略聯盟為例，從103年教學精進開始，陸續邀請教育部夢N的國語文主力云團隊進行跨校共備，加入混齡教學及公開課機制，108年開始規劃均一平台、學習吧、google系列化教師課堂教學研習，購置師生chromebook及線上直播設備。這2年不僅有教師實體研習課程，更發展出跨校線上共備課程，建置五校英語每週一句學習網站，在停課不停學期間早已超前部署，展現這7年來深耕跨校共備驚人的軟硬體線上教學實力。
教育局表示，在停課不停學期間，充分授權各校以彈性多元方式進行各項創意教學，新北數位學院online go就是教師線上教學的百寶箱，有工具也有指引，降低教師備課壓力，學校也可同步集結成為線上課程資料庫，提供後續長期運作的教學資源，讓線上教學變化無限可能。相關資源請至教育局停課不停學專區(https://reurl.cc/mqWjaW)查詢。
新北教育局全國首創教師網路共課方式，推出「新北數位學院online go」計畫，搭配「停課不停學 學習送到家」線上學習資源，讓師生輕鬆進行線上課程。(照片由新北市教育局提供)