防疫不出門 北海岸海鮮送上門!

林淑卿手持小卷午仔魚推薦在地漁會，已經幫客人去鱗去肚，免動刀超輕鬆。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)
林淑卿手持小卷午仔魚推薦在地漁會，已經幫客人去鱗去肚，免動刀超輕鬆。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)
疫情狀況上上下下，新北市政府與新北漁戶們同樣為了鼓勵大家安全待在家中最為保障，主打海鮮宅配服務，以專業眼光精選北海岸與東北角新鮮漁獲急速冷凍，完整打包送到民眾家門口，讓民眾即使不出門也能安全品嚐鮮美的漁獲，在家防疫不出門！也可吃海鮮，用宅配挺在地！
位於野柳漁港旁小小鴻利漁產，以收購當地新鮮漁獲批發起家，後來因為太多客人零售需求，便也開始經營零售服務，開設自己的店面，販售冷凍魚貨如在地軟絲、小卷等及鄰近地區的優質漁獲，早在生鮮電商尚未普及時，張老闆就已經將眼光對準這片剛興起的產業，與宅配業者合作推出漁獲冷凍宅配，甚至親自下去直播，主打直播漁戶料理推廣在地漁獲，有別於其他直播主歡快的風格，張老闆以嚴肅神情推銷在地自豪新鮮漁獲，但其實為人相當海派，鴻利現正推出滿3,000元免運，可隨時上官網查詢相關品項，老闆表示目前小卷、透抽及白帶魚都是當令喔！
身為瑞芳漁會產銷班班長的林淑卿女士，早期便是與先生一同經營自家漁船，後來半退休開始經營漁獲批發零售，主打在地小卷、中卷與其他新鮮冷凍魚貨，全部魚貨都是在家處理而且專業真空包裝機打包，一開始僅賣當地遊客，後來回頭客越來越多，也開始有宅配的需求，林女士表示，近期小卷季慢慢開始、剝皮魚跟近期飛魚乾品相非常好，可客製化搭配宅配品項，滿3,000元即可免運！
新北市政府漁業處長張麗珍表示，因為疫情影響不少魚市及漁戶限制人流或是調整營業時間，勢必有所衝擊，所以以宅配方式推廣在地漁獲，希望大家能多加使用，食在地挺在地。