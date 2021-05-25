防疫不出門 北海岸海鮮送上門!

林淑卿手持小卷午仔魚推薦在地漁會，已經幫客人去鱗去肚，免動刀超輕鬆。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供) 林淑卿手持小卷午仔魚推薦在地漁會，已經幫客人去鱗去肚，免動刀超輕鬆。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

疫情狀況上上下下， 新北市政府與新北漁戶們同樣為了鼓勵大家安全待在家中最為保障， 主打海鮮宅配服務， 以專業眼光精選北海岸與東北角新鮮漁獲急速冷凍， 完整打包送到民眾家門口， 讓民眾即使不出門也能安全品嚐鮮美的漁獲，在家防疫不出門！ 也可吃海鮮，用宅配挺在地！

位於野柳漁港旁小小鴻利漁產，以收購當地新鮮漁獲批發起家， 後來因為太多客人零售需求，便也開始經營零售服務， 開設自己的店面，販售冷凍魚貨如在地軟絲、 小卷等及鄰近地區的優質漁獲，早在生鮮電商尚未普及時， 張老闆就已經將眼光對準這片剛興起的產業， 與宅配業者合作推出漁獲冷凍宅配，甚至親自下去直播， 主打直播漁戶料理推廣在地漁獲，有別於其他直播主歡快的風格， 張老闆以嚴肅神情推銷在地自豪新鮮漁獲，但其實為人相當海派， 鴻利現正推出滿3,000元免運，可隨時上官網查詢相關品項， 老闆表示目前小卷、透抽及白帶魚都是當令喔！

身為瑞芳漁會產銷班班長的林淑卿女士， 早期便是與先生一同經營自家漁船， 後來半退休開始經營漁獲批發零售，主打在地小卷、 中卷與其他新鮮冷凍魚貨， 全部魚貨都是在家處理而且專業真空包裝機打包， 一開始僅賣當地遊客，後來回頭客越來越多，也開始有宅配的需求， 林女士表示，近期小卷季慢慢開始、 剝皮魚跟近期飛魚乾品相非常好，可客製化搭配宅配品項，滿3, 000元即可免運！

新北市政府漁業處長張麗珍表示， 因為疫情影響不少魚市及漁戶限制人流或是調整營業時間， 勢必有所衝擊，所以以宅配方式推廣在地漁獲， 希望大家能多加使用，食在地挺在地。