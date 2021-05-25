【全台灣三級警戒延至6/14】柯文哲: 北市僅剩20劑疫苗可打•盼中央加快速度　並呼籲鬆綁「解隔離」流程

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣中央流行疫情指揮中心, 今天（5/25）宣布延長全台三級警戒至6月14日, 教育部長潘文忠今也在指揮中心記者會上表示，全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日星期一，也就是端午節連假的最後一天。

柯文哲昨 (5/24) 呼籲中央放寬專責病房可2人1室，指揮中心今天授權讓各區可視收治量能彈性調整。柯文哲說，現在台北市每個醫院的量能都非常緊繃，所以先求有再求好，所以得先犧牲病人的隱私權，可以做到的或許是男女不同室, 但同一病房不必要的隔間、布幔就不要了, 因為會增加清消的負擔。

台北市教育局下午也宣布延長停課的相關配套措施。教育局表示, 由於停課不停班, 老師們仍須關注學生學習狀況。至於弱勢學童需要的資源, 將由社會局和教育局協助解決 (如下圖所示) 。

至於段考畢業考, 各校也可彈性處理, 例如畢業典禮可改線上舉行, 前提是每個學校和家長需充分溝通處理。

(以上均為北市5.25記者會直播截圖)

台北市長柯文哲今天 (5/25)針對疫情表示，當前最緊急的是醫療量能不足的問題，各醫院病床數都相當緊繃，盼中央鬆綁解隔流程，授權地方判斷確診者是否能出院，讓醫院更有效率的運作。

今下午的防疫記者會上，柯文哲指出，昨天(5/24) 萬華區3個快篩站共篩了876人，陽性率7.8%，另外從各行政區4月25日至今累積確診數來看，萬華區是熱區無誤，不過其他11個行政區也都有案例。

他表示，現階段每天新增幾百例確診，政府再去公布確診者疫調足跡已沒有意義，因為沒公布的地方也不保證是安全的，所以要當作親友都有可能已經被感染。

柯文哲說，目前最緊急、最困難的是醫療量能不足的問題，因為從感染武漢肺炎到發展為重症大約會經過3週、21天的時間，所以第一波染疫的病人現在陸續住進加護病房，開始把醫院的床位佔滿。

他指出，調整醫療體系需要時間，想出新制度到讓系統能有效率運作也需要時間，但這段時間病人持續在累積，疫情也沒有緩解，因此他呼籲中央，有些事情要授權地方處理。

柯文哲表示，確診者解隔離、出院的流程，中央只要公布原則、授權每個醫院自己去做就好，例如退燒超過1天、發病超過10天，PCR讓每個醫院自己做，CT值大於30就可以出院，小於30則轉送專責防疫旅館，不用凡事都送到中央批准，在這個緊急狀態下讓醫院更有效率的運作。

針對指揮中心今天宣布，41萬劑的AZ疫苗最快在5/27開始配發到各地，台北市長柯文哲表示，北市只剩下20劑疫苗可打，希望中央動作再快一點。

在台北市政府今天舉行的防疫記者會上，對於北市目前疫苗是否充足，柯文哲坦言，目前只剩下兩瓶、可供20個人施打，指揮中心今天宣布最新到貨約41萬劑的AZ疫苗，最快將在27日配發各地，但動作應該要再快一點。

此外，指揮中心今天也表示，國內6月預計將有200萬劑武漢肺炎疫苗到貨，8月底包含國產疫苗累計到貨1000萬劑。

柯文哲說，中央要慎重思考，疫苗才是疫情的解決方案，若國際上有現貨要考慮一下，拖下去不是辦法，「以現在疫情的狀況，我不認為我們可以拖到8月底」。

面對醫療量能緊繃、疫苗不夠的窘境，柯文哲說，現在是一個很困難的時間，台灣不是極權國家，不能硬封城讓所有活動停止，只能訴諸國民自律，讓疫情獲得控制，每個人保護自己就是在保護國家，大家一起度過這個難關。

柯文哲日前下令，所有在醫院工作的人都得接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，從醫護到營養師共有6萬人符合資格，北市接連發布的退離醫護徵召令、加強版專責防疫旅館人員召募令, 也都承諾將優先施打疫苗。