宅家護台灣 MOD Hami Video飆出年度新紀錄

防疫警戒再提升，大眾居家時間拉長，帶動中華電信MOD與OTT 平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，MOD的頻道大幅成長三成， 包月影片陪伴居家隨點隨看，收視也遽增近三成， 其中兒童類影片更暴增近45%，電影類亦攀升超過四成， 更驚人的是「家有名師」學習大平台的服務， 一口氣衝出翻倍的流量，學習專區點閱第一名的是高中數學。MOD 整體流量則寫下近三年新高，連帶MOD app的多螢服務也創下近兩年單日最高活躍數，可以收看電影、 戲劇、卡通、動漫、紀實、音樂五大類影片的MOD「影劇全享包」 客戶自主訂購更爆發性的翻倍成長。

另外主攻anytime、anywhere的中華OTT- Hami Video也在疫情期間創年度最佳成長，Hami Video可在居家移動時用各式螢幕收看，這次也寫下Hami Video單點電影成長六成、電視館成長超過五成的紀錄。 疫情不出門，MOD與Hami Video雙雙飆出驚人流量， 中華電信也祭出更多優惠陪伴用戶守住家人、守住台灣。

MOD加碼贈看片金500元，Hami Video「居家娛樂方案」每月99元免綁約！

中華電信用優惠挺防疫，即日起網路門市新申辦MOD再加碼贈看片 金500元，可換多部好萊塢電影，讓居家防疫不無聊；Hami Video更加碼推出不需綁約的「居家娛樂方案」，線上訂閱【 電視館】或【影劇館】每月僅99元，優惠推出後， 訂閱成長達120%，彈性且豐富的選擇成防疫娛樂首選！

「防疫38」銅板價隨選好片，強檔輕鬆看！

居家防疫期間電影類別受到用戶喜愛，中華電信用優惠挺防疫，MO D及Hami Video特別推出「防疫38」專區，多部強檔電影包括《哥吉拉 1.2》、《神力女超人》、超高人氣《名偵探皮卡丘》 及史詩大作《魔戒》系列，所有好萊塢強片一律銅板價38元起，H ami Video更貼心針對大人小孩的喜好設計各自專屬的好片專區， 讓大家可以同時在手機、平板、電腦跨螢觀賞，體驗無縫影視生活！

《拆彈專家2》。(照片由中華電信提供)

除了單點電影，月租的包月影片，包含電影、戲劇、動漫、 兒童等上萬小時好片也都可以在MOD影劇全享包、Hami Video影劇館中一次收看。電影有精心推出的居家經典系列: 《哈利波特1-7》、《名偵探柯南系列》、熱血冒險的《航海王劇 場系列》。不容錯過的強檔還有MOD、Hami Video獨家搶先播的兩大華語鉅片: 5/28劉德華、劉青雲主演的香港警匪動作片《拆彈專家2》以及 6/11楊祐寧、張榕容主演的犯罪懸疑片《複身犯》。

戲劇部分經典日劇續篇《東大特訓班２》、紓壓驅魔韓國喜劇《 大發不動產》、道盡女人一生的日常溫馨台劇《未來媽媽》等， 陪伴愛追劇的用戶度過防疫漫漫時光！

動漫影片同步日本推出超人氣武俠布袋戲《東離劍遊記》、 連載12年完結的熱血史詩大作《進擊的巨人》全系列、 受日本網友譽為鬼滅之刃接班人的熱血動漫《咒術迴戰》、 時下最夯的異世界主題《轉生成蜘蛛又怎樣！》， 平時沒時間觀賞的熱門作品一次追好追滿！

兒童類動漫也收錄了超卡哇伊的《冰冰冰冰淇淋》、《偶像學園on PARADE!》、《寶可夢旅途》 等豐富選擇讓小朋友盡情觀賞優質兒童節目，爸媽也能一同收看， 度過美好親子時光。

註1：MOD網路門市新申辦限指定方案， 詳情以中華電信網路門市公布為準。

註2：以上影片實際上架日期，依MOD平台及Hami Video網站為準。