白俄派軍機上空攔截客機抓異議份子 歐盟怒祭禁飛制裁

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）週日(23日)，瑞恩航空(Ryanair) FR4978號班機從雅典起飛飛往維爾紐斯的途中，遭白俄羅斯當局派戰機以「機上有炸彈」為由，強制迫降在首都明斯克，實際上卻是為了逮捕機上的異議份子，此舉遭到歐盟的強烈抗議，並決定給予禁入領空的制裁。

歐盟與美國認為這是國家級的劫機事件，在事發後立刻給予白俄羅斯強烈的譴責，除德國要求白俄給出合理的解釋外，立陶宛、比利時等國更是放話，要建議歐盟用最嚴厲的手段制裁白俄羅斯。

在歐盟各國領導人齊聚討論後，初步的制裁手段於昨(24)日出爐，歐盟將禁止白俄航班飛越歐盟領空，後續的制裁則仍在討論當中，法國的歐洲部長伯恩(Clement Beaune)表示，現階段對白俄官員的相關制裁及資產凍結的限制是否升級，都是可能的方向。

比利時首相德克羅(Alexander de Croo)在開會前告訴記者，歐盟針對白俄金融業的第四波制裁應在此時被提出討論，除此之外，各國也應就民生空運的安全問題有實質的作為，具體制裁的實施需快速且嚴厲。

波羅的海三小國則認為，歐盟應將白俄空域畫為不安全區域，同時要求對白俄關閉領空，波蘭並提出，在遭逮捕異議份子普羅塔賽維奇(Roman Protasevich)重獲自由前，歐盟應全面停止與白俄之間的航班運行。

上週包括起降與飛越在內，共有2500架次途經白俄領空，因此現階段，負責處理歐洲航空交通管制的歐洲空中航行安全組織(Eurocontrol)正努力協助各航班避開白俄領空改飛替代路線，以避免類似的事情再度發生，分析也擔心，白俄開此先例，未來恐怕會吸引其他獨裁國家仿效，危害航空安全。