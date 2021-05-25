台灣武肺重症患者逼近500人•張上淳: 逾60歲每5人有1重症　新北增列永和、新店為「感染熱區」

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新北市成立「物價平穩小組」市長侯友宜：5/28三級警戒解封可能性低•雙北會同步

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國內武漢肺炎疫情延燒，疫情指揮中心專家召集人張上淳今天(5/25) 表示，國內重症患者已逼近500人，尤其這波疫情60歲以上染疫者多有慢性病纏身、病程進展快，平均5人就有1人重症。

國內武漢肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜（圖）表示，新北市從24日起共有757名輕症和無症狀患者被送往中南部共9個集中檢疫所，為照顧市民需求，市府啟動「一人一社工」的關懷專案。（新北市政府提供）中央社

全國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，重症個案數快速攀升。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今下午在疫情記者會中表示，4日15日至今新確診的個案已有近500人重症，其中357人併發嚴重肺炎、139人接近呼吸衰竭，目前重症個案當中有99人使用呼吸器、比昨天再增10多人，使用葉克膜人數則維持2人。

張上淳指出， 4月15日以來的這波本土疫情，整體個案重症率約為11%，比去年高出不少，患者年齡層偏高、感染英國變異株是2大可能主因。



張上淳說，據統計，這波疫情約有38%患者為年齡60歲以上族群，有逐漸增加的趨勢，光是高於60歲這族群重症率就高達20%，很多個案原本就有多種慢性疾病纏身，染疫後病程進展快速，就醫時經常已經進展到肺炎且惡化快速，好幾例死亡個案都是這種情形。



在英國變異株方面，張上淳說，很多病人確診時，Ct值都相當低，代表體內病毒量高，這也是英國變異株主要特性。

由於疫情仍處高峰，為加強防疫，新北市長侯友宜今天宣布，繼板橋、中和、三重、新莊後，明天(5/26) 將於永和、新店成立熱區防疫中心。



侯友宜今天主持防疫應變會議後召開線上記者會表示，新北市今天新增本土病例154人及校正回歸89人，居家隔離共達3895人。疫情沒有趨緩，趨勢雖非常的平緩，但是還是在高峰期。



他表示，從社區篩檢站篩檢可反映社區受到感染的狀況，板橋等熱區陽性篩檢率都高於目前總陽性篩檢率的3.67%，顯見熱區還是比較容易感染的地方，所以提醒民眾，在熱區的防疫一定要加強。



他說，新北市將加強熱區防疫，除了現在的板橋、中和、新莊、三重等熱區防疫中心外，明天將再增加永和及新店兩熱區防疫中心，區內都要來強化及嚴格落實警戒三級的措施。



中央社引述新北市府表示，明天新增永和熱區防疫中心將設於得和市民活動中心，匡列秀林、福和、民族、民治、永元等5里，居民共2萬2201人；新店熱區防疫中心設在吉祥市民活動中心，共匡列德安、吉祥、玫瑰、雙城、日興等5里，居民人數2萬9115人。



市府表示，熱區防疫中心任務包括:

協助快篩陽性及居家隔離民眾就醫或醫療諮詢事宜；警方加強熱區巡邏頻率，交通疏導、防止滋擾情事並加強查察賣場有無實行人流管控、實聯制、戴口罩等防疫規範。民政系統動員執行物資整備及防疫宣傳作業，進行高頻率關懷，勸導民眾儘速返家，避免不必要外出。加強環境消毒頻率及居檢及居隔者的垃圾清運服務。

侯友宜25日召開線上記者會也提到，新北市各醫院收治確診者重症率約15%，重症者多高齡者，因此，他除請醫院加強救治外，也要求長照機構除洗腎及緊急醫療，其他都改視訊看診。

他表示，疫情仍處高峰，目前各大醫院裡面收治確診病患共528人，其中有77人是重症。

他表示，重症約15%，這比率相當的高且多屬高齡者，因此，他除請醫療機構強化醫療來確保患者生命外，也特別希望長照機構加強防疫照顧。



他表示，希望各長照機構落實管控及分艙分流。除了必要性的洗腎及緊急醫療等需求外，其他的就醫都改視訊看診，至於就醫的人一回到長照機構，就必須做好清消及隔離。

他表示，除了基本照顧需求外，希望大家都能一律改為電話或視訊關懷，好照顧這些長輩，以避免如其他地區發生長照機構出現多起確診個案的狀況。



至於其他輕症和無症狀者的收治，侯友宜表示，新北市從24日起共有757人被送往中南部共9個集中檢疫所，為照顧市民需求，市府「一人一社工」的關懷專案，此外，如果市民解除隔離以後，市府會派專人專車把市民送回新北市。



至於中央指新北確診失聯者太多一事，新北市警察局表示，5月18日至23日共交查130人，24日下午6時前交查61人，下午6時後交查52人，以及25日交查54人，累計交查297人均已尋獲。