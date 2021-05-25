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台灣延長三級警戒！各級學校及幼兒園停課至6/14端午節假期結束

畢業典禮配合停辦，國中教育會考補考維持辦理

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/25 14:21
台灣延長三級警戒！各級學校及幼兒園停課至6/14端午節假期結束

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）教育部長潘文忠今（25）日表示，全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日(周一)，也就是即將到來的端午節連假最後一天。

潘文忠表示，因應延長三級警戒，全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課，延長至6/14(一)；兒童課照中心及補習班，請學生停止前往，在家學習。

6月14日為三天端午連假最後一日，假期結束後15日（周二）就要返校就學。

潘文忠也說，家有12歲以下幼童或身心障礙子女的照顧者可請「防疫照顧假」，高中以下無法在家照顧或在家學習者，學校（含幼兒園）仍應提供學生到校學習、照顧及用餐，讓弱勢學生用餐協助不中斷。

高中以下學校與幼兒園，畢業典禮配合停辦，或採線上轉播方式。

畢業考部分，國小六年級、國中九年級、高中三年級，各校可採多元方式評量。至於國中教育會考，補考6月5日到6月6日及分發作業，維持辦理。

關於線上教學支援，潘文忠指出，教學指導可運用同步視訊、非同步預錄影片、線上學習資源、徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等。其中，教育部YouTube數位學習頻道 「因材網」將擴充未來兩週課程單元。YouTube 的「台達磨課師」有與國教院合作之高中職學習資源。其它線上教學疑問可加入臉書社團「台灣線上同步教學社群」。
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