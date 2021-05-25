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【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡

關於境外移入部分，指揮中心表示，新增2例境外移入病例，皆自菲律賓來臺工作

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/05/25 14:09
【台灣新冠疫情最新】新增281例本土COVID-19個案、261例校正回歸　另6年長染疫者死亡

(台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增283例COVID-19確診病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月24日，個案分布以新北市154例最多，其次為臺北市49例，桃園市16例，臺南市、基隆市及彰化縣各10例，臺中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，臺東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

25日的校正回歸個案261例中，有162例男性與99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以臺北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，臺中市1例。

今日新增加上今日「回溯補實」的所有確診案例中，萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、北部某社團相關2例、彰化某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，全數為六十歲以上民眾。案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡；案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡；案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡；案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡；案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡；案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

關於境外移入部分，指揮中心表示，新增2例境外移入病例(案5085、5470)皆自菲律賓來臺工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案5085為40多歲男性，5月2日入境後至防疫旅館隔離，在臺期間並無症狀，17日期滿前採檢結果為陰性， 24日完成自主健康管理後公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。案5470為20多歲男性，5月11日入境，在臺期間並無症狀，24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前，國內共有5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中有35人死亡。
新冠疫情
新冠肺炎
本土個案
境外移入
校正回歸

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